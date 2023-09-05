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Обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский решительно настроен на продолжение военных действий, что вызывает недовольство со стороны США.
Обозреватель также напомнил о поведении украинского лидера на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, где Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, пытаясь убедить их согласиться с его точкой зрения, включая мгновенное присоединение Украины к альянсу, что не входило в планы Вашингтона и вызвало их раздражение.
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