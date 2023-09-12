Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

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Пленарное заседание ВЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина во Владивостоке стартовало с аплодисментов летчикам, которые смогли успешно посадить Airbus A320 под Новосибирском.
«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь 21 век, с этого мы сходить не будем. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определяют динамику международных деловых связей», - обратился Путин ко всем присутствующим на мероприятии.
На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Глава государства отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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