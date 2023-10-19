Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек

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Примерно сотня участников протестов в поддержку прекращения огня в секторе Газа были задержаны у здания конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Отмечается, что среди людей, находящихся в очереди в наручниках, присутствует и активист, передвигающийся на инвалидной коляске.
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