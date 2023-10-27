Военэксперт Баранец раскрыл, почему Израиль не ведёт наземную операцию в Газе

Фото: istockphoto.com/e-crow
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказал предположение о том, что Израиль затягивает с наземной операцией в секторе Газа, поскольку на него давят не только арабский мир, но и Европа и США.
«Они прекрасно понимают, что если ЦАХАЛ начнёт смешивать людей с песком и глиной, то арабов взбунтуется ещё больше, и тогда этот костёр войны на Ближнем Востоке придётся тушить Вашингтону! Также на решение Израиля о проведении наземной операции сильно влияет военное давление со стороны Ирана, который заявил, что «не дай Бог, что случится, мы не останемся в стороне!» — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
Ранее британское издание Daily Telegraph сообщило, что афишированная с большим размахом наземная операция Израиля в секторе Газа становится все менее вероятной.
Читайте также:
В Британии сомневаются в намерении Израиля провести наземную операцию в Газе
Политолог Дудаков допустил обострение ситуации после атак на объекты США в Сирии
В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Мелисса Тимофеева