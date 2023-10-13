Военэксперт Дандыкин: Движение ХАМАС могло заминировать побережья сектора Газа

Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что боевики движения ХАМАС могли заминировать всё побережье сектора Газа.
При этом, по его словам, Израиль может не обладать достаточным количеством ресурсов для проведения десантной операции.
При этом, специалист не исключил варианта, когда ЦАХАЛ попытается высадить на побережье группу спецназовцев.
Читайте также:
В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
AP: Египет стянул тысячи силовиков к границе с сектором Газа
Путин: Наземная операция Израиля в анклаве чревата сложностями
«У Израиля есть несколько немецких подлодок и корветов, американских корветов, ракетных, сторожевых и десантных катеров. Десантных кораблей, насколько я знаю, у них либо мало, либо вообще нет. Скорее всего, ВМС Израиля выполняют второстепенные функции — блокируют побережье, не позволяя посторонним судам приближаться или сбежать хамасовцам», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дандыкин.
Читайте также:
В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
AP: Египет стянул тысячи силовиков к границе с сектором Газа
Путин: Наземная операция Израиля в анклаве чревата сложностями
Мелисса Тимофеева