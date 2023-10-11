Военэксперт Леонков: «ЦАХАЛ технически оснащён, но вести долгую войну не сможет»

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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что хотя военный потенциал Израиля и достаточно высок, в частности, в сравнении с рядом расположенными странами, однако длительную войну без посторонней помощи он вести не сможет.
«ЦАХАЛ куда более технически оснащен, однако вести длительную войну без посторонней помощи он не сможет. А с ней, в свою очередь, связано очень много вопросов, ведь США и Европа совсем недавно жаловались, что не в состоянии обеспечивать ВСУ всем необходимым для ведения войны: боеприпасами, техникой и т.д. Хватит ли всего этого у Запада для Израиля — вопрос открытый», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.
При этом, он отметил, что в случае, если Израиль позволит себе неправомерные действия в отношении других мусульманских стран, то арабский мир возмутится и бездействовать не будет, что может привести к большой войне.
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