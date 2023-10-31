Военэксперт Прохватилов: «Нетаньяху юлит, выкручивается и дезинформирует»

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Военный эксперт Владимир Прохватилов заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дезинформирует, заявляя о третьей фазе войны с ХАМАС.
Прохватилов считает, что нынешняя наземная операция Израиля идёт, но с наименьшей интенсивностью.
Он также отметил, что, скорее всего, наземная операция в Газе будет продолжаться и далее в вялотекущем режиме.
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«Нетаньяху юлит, выкручивается и дезинформирует. Периодически происходят атаки на ближние к Израилю города. Какого-то главного удара сотнями танков не будет. Во-первых, мировая общественность резко будет против. Во-вторых, в Газе большие подземные туннели, по которым можно перебрасывать технику, людей, атаковать израильскую армию с тыла», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Прохватилов.
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Мелисса Тимофеева