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Военэксперт Суконкин: «Тайвань — как заблудшая душа»
Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что угрозы Тайваня уничтожать китайские корабли и самолёты в случае нарушения 12-мильной зоны являются пустым звуком, а подобные высказывания могут быть восприняты в Китае как результат определённого влияния США на остров.
Политический обозреватель Андрей Перла, в свою очередь, отметил, что США бояться того, что Китай сможет вернуть Тайвань под свой контроль.
Ранее глава комитета по внешней политике палаты представителей США Майкл Маккол выразил свое разочарование по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который проходил с 18 по 19 июня. По его словам, во время переговоров не было достигнуто прогресса по ряду важных вопросов, которые интересуют Вашингтон, в том числе по вопросам Тайваня, освобождения американцев, задержанных в Китае, торговли фентанилом и действиям Китая на Кубе.
«КНР считает Тайвань своей территорией. Но на острове сейчас у власти мятежная администрация, не желающая вернуть регион в родную гавань. Но для КНР Тайвань — как заблудшая душа. Подобные заявления в Пекине воспримут как следствие науськивания со стороны США, чтобы раздраконить китайского дракона», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Суконкин.
«Вашингтон гораздо больше боится экспансии Пекина в Индийском океане, того, что он попробует вернуть Тайвань. Тогда США встанут перед перспективой прямой войны с КНР, они этого страшно не хотят и боятся, что вполне рационально. Поэтому и пытаются о чём-то договориться», — пояснил в беседе с «Царьградом» Перла.
Ранее глава комитета по внешней политике палаты представителей США Майкл Маккол выразил свое разочарование по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который проходил с 18 по 19 июня. По его словам, во время переговоров не было достигнуто прогресса по ряду важных вопросов, которые интересуют Вашингтон, в том числе по вопросам Тайваня, освобождения американцев, задержанных в Китае, торговли фентанилом и действиям Китая на Кубе.
Мелисса Тимофеева