Военэксперт Суконкин заявил о готовности Египта к действиям против Израиля

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Военный обозреватель Алексей Суконкин допустил возможность боевых действий между Египтом и Израилем из-за вероятных планов ЦАХАЛ начать операцию против ХАМАС на юге сектора Газа.
«Юг сектора Газа — это граница с Египтом, чьи вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, а часть подразделений сосредоточена непосредственно у государственных рубежей. Если Израиль начнёт вторжение в южную часть сектора Газа, то спровоцирует неминуемые эксцессы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Суконкин.
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Мелисса Тимофеева