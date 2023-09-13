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Военкор Шурыгин рассказал о крайне изощренной попытке покушения на него

13 сентября 2023, 11:54
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Военкор и военный эксперт Первого канала Владислав Шурыгин рассказал о довольно интересно задуманного покушения на него. По замыслу организаторов, карательная акция должна была быть произведена с помощью БПЛА и используемого «втёмную» курьера.
Как сообщает телеграм-канал Mash, звонки и сообщения с угрозами в последнее время поступают Шурыгину на стабильной основе. Недавно ему звонили якобы из уголовного розыска, чтобы уточнить актуальное место жительства. Аргументы: это необходимо в рамках уголовного дела о краже детской коляски из подъезда, где живет журналист. Шурыгин бросил трубку, но, вероятно, недостаточно быстро, потому что адрес его звонившие успели вычислить.

На следующий день к военкору пришел курьер, которого он не заказывал, чтобы забрать какую-то посылку, которую через приложение заказал неизвестный. Когда Шурыгин попытался выставить молодого человека, тот связался с заказчиком по видеосвязи и передал трубку Владиславу. Незнакомец на другом конце провода сообщил об атаке дрона по квартире, которая произойдет в самое ближайшее время.


Шурыгин обратился в полицию, курьер был задержан. Выяснилось, что он никаких законов не нарушал, действительно работает в службе доставки и просто выполнял заказ. Был установлен номер, с которого производился заказ. Он принадлежит 28-летнему игроману из Иркутской области, который ранее в социальных сетях неоднократно признавался в симпатиях к ВСУ. Правоохранители в настоящее время выясняют его местонахождение.

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#всу
#дрон
#полиция
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Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершилась
ТАСС: Ким Чен Ын покинул космодром Восточный
13 сентября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча продлилась более пяти часов. В ходе саммита лидеры государств осмотрели объекты Восточного, провели переговоры с участием делегаций, а затем продолжили беседу тет-а-тет.

Завершилась встреча официальным обедом, после которого Ким Чен Ын покинул территорию космодрома.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с российским президентом Ким Чен Ын заявил, что Корея поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия участвует в священной борьбе, цель которой – защита суверенитета соседнего государства.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для Северной Кореи

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#встреча
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Захарова оценила слова Гуменюк о Крымском мосте
Захарова назвала заявление Гуменюк о Крымском мосте неприкрытым экстремизмом
13 сентября 2023, 12:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление, сделанное ВСУ на счет Крымского моста, неприкрытым экстремизмом, отметив, что от возмездия скрыться никто не сможет.
Напомним, спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста осталось очень мало времени, так как он скоро перестанет полноценно функционировать.

«Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы», - сказала Захарова в рамках брифинга.

По ее словам, киевские власти продолжат наносить удары по гражданской инфраструктуре, которым и является Крымский мост. По ее словам, те, кто таким образом будет действовать против России, не смогут скрыться от возмездия.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. По его словам, мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.


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#крымский мост
#всу
#вс рф
#захарова
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КНДР запустила ракеты в сторону недругов, пока Ким Чен Ын находится в России
13 сентября 2023, 12:18

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Пхеньян продемонстрировал навыки по созданию переговорного фона в разгар истерики западных СМИ по поводу встречи глав России и КНДР. Северокорейцы запустили в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
Ранее заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель выражал серьезную озабоченность тем, что переговоры между Пхеньяном и Москвой в области военного сотрудничества активно продвигаются и призывал КНДР отказаться от поставок вооружений российской стороне. В качестве образца умелого создания переговорного фона, в то время, как глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын находится в России, с территории Северной Кореи были запущены две баллистические ракеты, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Первая ракета пролетела 350 километров, вторая — 650. По сообщению министерства обороны Японии, обе они упали в Японском море, за пределами японской исключительной экономической зоны.

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#сша
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#ракеты
#переговоры
#япония
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Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР
Путин предложил тост за благополучие и процветание народов России и КНДР
13 сентября 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Путин в рамках официального обеда с Председателем КНДР Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие и процветание народов России и КНДР и дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничество между нашими странами – КНДР и РФ, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища Председателя и за всех присутствующих», - сказал Путин, подняв свой бокал.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын принимают участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь северокорейского гостя.

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#президент
#сотрудничество
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Захарова рассказала о включении Навального* в сделку по обмену заключёнными с США
Захарова: сообщения об обмене Навального* на заключённых из США – спекуляция
13 сентября 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения о возможном включении Алексея Навального* в обмен заключённых с США. Об этом она заявила во время брифинга в ходе Восточного экономического форума.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что российского политического и общественного деятеля Алексея Навального* могут включить в обмен заключёнными с США.

Захарова подчеркнула, что это явная спекуляция, которая не требует официального комментария.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его судили по шести уголовным делам: о создании экстремистской организации, финансировании экстремизма, создании НКО, посягающей на права граждан, реабилитации нацизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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*внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ
#мария захарова
#россия
#сша
#мид рф
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Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о о слабом интеллекте китайцев
13 сентября 2023, 11:38

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

МИД Китая потребовал разъяснений украинских властей по поводу заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Мао Нин высказалась, что Китай занимает ключевую позицию по конфликту Украины с Россией и посоветовала Подоляку выработать «правильное отношение». Слова представителя МИД доступны на официальном сайте МИД КНР. 

Напомним, что Подоляк в интервью украинской журналистке назвал Китай и Индию «не способными просчитывать и анализировать последствия собственных решений», так как страны сотрудничают с Россией в бизнесе, а не поддерживают Украину. 

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#китай
#мид
#украина
#страны
#интервью
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Россия выразила протест Азербайджану
Захарова: Россия протестует из-за непризнания Баку выборов в новых регионах РФ
13 сентября 2023, 11:36

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за непризнания выборов в новых российских регионах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что власти Азербайджана должны уважительно относиться к территориальной целостности России, если в ответ требуют того же.

Ранее МИД Азербайджана в пресс-релизе заявил, что новые территории России признаются мировыми державами исключительно как территории Украины, поэтому проведение выборов не имеет юридической силы.

Кроме того, осудила выборы в новых регионах России и НАТО, поскольку, по мнению представителей альянса, это «нарушение международного права».

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#россия
#азербайджан
#украина
#выборы
#мид рф
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МИД РФ: Информация о подготовке Россией госпереворота в Армении является ложью
13 сентября 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В некоторых зарубежных СМИ получила распространение информация о том, что Россия якобы готовит в Армении государственный переворот и хочет отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные измышления «вбросом».
Во время брифинга в рамках Восточного экономического форума дипломат также назвала ложью сообщение о переброске на территорию республики трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Она отметила, что Армения — не такая уж большая и густонаселенная страна, чтобы перемещение такого количества вооруженных людей осталось незамеченным.

Мария Захарова причислила информацию о подготовке Россией госпереворота, распространяемую СМИ недружественных стран, к разряду очередной мифологии. Представитель МИД также сослалась на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который охарактеризовал данную информацию как «бред сивой кобылы».






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#мид
#сми
#мария захарова
#армения
#дипломат
#вагнер
#чвк
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Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона
Захарова: Франция не извинилась за недопуск журналистов на выступление Макрона
13 сентября 2023, 11:06

Фото: iStock/SimonLukas

Власти Франции не извинились за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона в Индии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что на пресс-конференцию французского президента, которая проходила на полях саммита G20 в Нью-Дели, не пустили корреспондентов РИА Новости и журналистку Екатерину Надольскую. После этого инцидента российское ведомство запросило извинений у Франции. Захарова отметила, что такое отношение к россиянам рассматривается как расизм и дискриминация по национальному признаку.

По словам официального представителя МИД РФ, извинения так и не поступили.
Захарова отметила, что этот инцидент можно было бы посчитать случайностью, если бы он произошёл впервые. Однако такие ситуации, спровоцированные французской стороной, уже ранее происходили.

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#франция
#россия
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#мид рф
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