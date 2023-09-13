Военкор Шурыгин рассказал о крайне изощренной попытке покушения на него

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Военкор и военный эксперт Первого канала Владислав Шурыгин рассказал о довольно интересно задуманного покушения на него. По замыслу организаторов, карательная акция должна была быть произведена с помощью БПЛА и используемого «втёмную» курьера.
Как сообщает телеграм-канал Mash, звонки и сообщения с угрозами в последнее время поступают Шурыгину на стабильной основе. Недавно ему звонили якобы из уголовного розыска, чтобы уточнить актуальное место жительства. Аргументы: это необходимо в рамках уголовного дела о краже детской коляски из подъезда, где живет журналист. Шурыгин бросил трубку, но, вероятно, недостаточно быстро, потому что адрес его звонившие успели вычислить.
На следующий день к военкору пришел курьер, которого он не заказывал, чтобы забрать какую-то посылку, которую через приложение заказал неизвестный. Когда Шурыгин попытался выставить молодого человека, тот связался с заказчиком по видеосвязи и передал трубку Владиславу. Незнакомец на другом конце провода сообщил об атаке дрона по квартире, которая произойдет в самое ближайшее время.
Шурыгин обратился в полицию, курьер был задержан. Выяснилось, что он никаких законов не нарушал, действительно работает в службе доставки и просто выполнял заказ. Был установлен номер, с которого производился заказ. Он принадлежит 28-летнему игроману из Иркутской области, который ранее в социальных сетях неоднократно признавался в симпатиях к ВСУ. Правоохранители в настоящее время выясняют его местонахождение.
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На следующий день к военкору пришел курьер, которого он не заказывал, чтобы забрать какую-то посылку, которую через приложение заказал неизвестный. Когда Шурыгин попытался выставить молодого человека, тот связался с заказчиком по видеосвязи и передал трубку Владиславу. Незнакомец на другом конце провода сообщил об атаке дрона по квартире, которая произойдет в самое ближайшее время.
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Александр Бойцов