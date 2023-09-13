Фото: РИА Новости / Сергей Батурин
Американский независимый журналист Патрик Ланкастер, в прошлом военнослужащий ВМС США, в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Донбасс считает себя частью России.
Военкор сообщил, что во время общения с жителями Донецка, Ланкастер выражал мнение Запада, о том, что эти территории принадлежат Украине, но в ответ все утверждали, что они являются частью России.
Ланкастер также рассказал, что в Единый день голосования, 10 сентября, украинская армия постоянно обстреливала город и областные населенный пункты.
Напомним, что 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал 4 федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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«Это просто факт, нравится это Западу или нет», — высказался журналист.
Напомним, что 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал 4 федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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Алина Юрчак