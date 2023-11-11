Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ

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Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq.
Отмечается, что атака была совершена в провинции Эрбиль.
Напомним, Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась атакам. Ответственность за эти нападения взяли на себя шиитские группировки.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны.
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Напомним, Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась атакам. Ответственность за эти нападения взяли на себя шиитские группировки.
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Екатерина Коршунова