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Военная помощь Тайваню со стороны США не понравится Зеленскому

InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение США поставить оружие Тайваню
07 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военный аналитик Драго Босник заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Таким мнением он поделился в статье для InfoBRICS.
По словам Босника, бесконечно коррумпированный киевский режим наверняка не радостно воспримет подобную новость.

Прежде, американское издание Financial Times сообщало, что лидер США Джо Байден рассматривает вопрос финансирования вооружения для Тайваня. Автор статьи отметил, что такой шаг станет беспрецедентным и как на него отреагирует Зеленский, остается только догадываться.


Военный аналитик также добавил, что Украине, вероятно, придется делиться оказываемой ей помощью.

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#сша
#зеленский
#вооружения
#байден
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Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей
07 августа 2023, 09:23

Фото: сайт Кремля

Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.
«С учетом применения кассетных боеприпасов растет количество жертв среди мирных жителей. Киев делает это целенаправленно, перегружает нашу ПВО», — заявил Пушилин.

Накануне вечером Пушилин сообщил об обстреле Куйбышевского района Донецка кассетными боеприпасами. По его словам, пострадали пять человек. Также повреждения получили восемь домой и здания городской инфраструктуры.

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#пво
#пушилин
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Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и сирийский вопрос
Hürriyet: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос
07 августа 2023, 08:28

Фото: сайт Кремля

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят возвращение к зерновой сделке. Также в разговоре затронут сирийский вопрос, отношения Баку и Еревана и другие, говорится в статье газеты Hürriyet, которая ссылается на собственные источники.
«"Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"», - говорится в статье.

Также добавляется, что Путин и Эрдоган обсудят свои торговые отношения, проект Зангезурского коридора, а также вопросы, касающиеся Сирии.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта.

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#сша
#зерно
#президент
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#страны
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#путин
#эрдоган
#переговоры
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РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
07 августа 2023, 07:06

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в администрации турецкого президента.
«Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе – проигравших», - говорится источник издания.

Он также отметил, что Анкара всегда говорила о прекращении огня на Украине и настаивала на то, что конфликтующим сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Также источник в администрации Эрдогана утверждает, что именно турецкий лидер является тем человеком, которому доверяют Путин и Зеленский. Он постоянно с ними контактирует и пытается добиться мира на Украине.

Напомним, ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о лично встрече. При этом турецкий лидер сообщил, что ожидает российского президента в августе. Отмечается, что точная дата визита Путина в Турцию не названа.

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#зеленский
#путин
#эрдоган
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Экс-адмирал США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке
Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке
07 августа 2023, 04:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший руководитель войск НАТО в Европе, экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил опасения в том, что напряженность в Нигере может привести к крупномасштабному конфликту в Африке.
Ранее ЭКОВАС установил срок в одну неделю для возвращения к власти президента Нигера Мохамеда Базума, предупреждая о возможном использовании силы для восстановления законности в случае несоблюдения ультиматума. Глава комиссии сообщества Омар Алье Туре подтвердил эту позицию. Тем временем западные источники информации утверждали о наличии готового плана военного вмешательства в ситуацию.

«Может ли текущая обстановка в Нигере стать стартом для масштабной войны на африканском континенте? Риски такого развития событий действительно существуют, и последствия могут быть катастрофическими», — отметил Ставридис в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter).
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#франция
#twitter
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Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 миллиардов рублей
07 августа 2023, 04:53

Фото: iStock/seungyeon_kim

Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин в разговоре с РИА Новости отметил, что две страны разрабатывают совместные инвестиционные инициативы на общую сумму превышающую 160 миллиардов рублей.

«Взаимодействие в области инвестирования между нашими странами активизируется. Qatar Investment Authority инвестирует в крупнейшие российские предприятия. Отмечается плодотворное сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций, в рамках которого рассматриваются проекты на сумму свыше 160 миллиардов рублей, что эквивалентно 7,2 миллиарда катарских риалов», — поделился Догадкин.
Кроме того, он уточнил, что товарооборот между Россией и Катаром в первом квартале 2023 года достиг около 70 миллионов катарских риалов.

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В Сирии погибли четыре военных после израильского авиаудара
Четыре сирийских военных погибли после израильского авиаудара по окрестностям Дамаска
07 августа 2023, 04:49

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате авиаудара ВВС Израиля по пригородам Дамаска четыре сирийских военных погибли, а еще четверо были ранены, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство обороны.
Сирийский телеканал «Аль-Ихбария» ранее сообщал о попытке воздушной атаки на район вблизи Дамаска. Сирийское ведомство указало, что рано утром в понедельник израильская авиация запустила ракеты из направления Голанских высот на несколько целей у Дамаска.

«Наши силы ПВО отработали и уничтожили часть ракет. Однако из-за этой агрессии четыре наших военных погибли, еще четверо получили ранения, также был нанесен материальный ущерб», — утверждается в комментарии ведомства.
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#сша
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#ракеты
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Цукерберг предложил дату для поединка с Маском
Цукерберг предложил провести поединок с Маском 26 августа
07 августа 2023, 03:46

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Руководитель компании Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, предложил Илону Маску, главе Twitter, провести между ними бой.
Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

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#соцсеть
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Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо
Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после ее угрозы выйти из ЭКОВАС
07 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франция прекращает финансирование Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Франции. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.

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#заявление
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Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО
FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО
07 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/darkojow

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине европейские компании понесли прямые убытки на российском рынке в размере, превышающем 100 миллиардов евро, отмечает Financial Times, ссылаясь на финансовые отчеты крупных европейских корпораций за последние 18 месяцев.
Согласно данным, 176 компаний из Европы столкнулись с убытками из-за обесценения своих активов, затрат, связанных с валютными колебаниями, а также издержками, связанными с продажей или уменьшением своего бизнеса в России. Стоит отметить, что в данном анализе не учтены косвенные экономические последствия, такие как увеличение стоимости энергоносителей и других товаров из-за спецоперации и введенных против России санкций.

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