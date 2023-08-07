Военная помощь Тайваню со стороны США не понравится Зеленскому

Фото: РИА Новости/Стрингер
Военный аналитик Драго Босник заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Таким мнением он поделился в статье для InfoBRICS.
По словам Босника, бесконечно коррумпированный киевский режим наверняка не радостно воспримет подобную новость.
Прежде, американское издание Financial Times сообщало, что лидер США Джо Байден рассматривает вопрос финансирования вооружения для Тайваня. Автор статьи отметил, что такой шаг станет беспрецедентным и как на него отреагирует Зеленский, остается только догадываться.
Военный аналитик также добавил, что Украине, вероятно, придется делиться оказываемой ей помощью.
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Прежде, американское издание Financial Times сообщало, что лидер США Джо Байден рассматривает вопрос финансирования вооружения для Тайваня. Автор статьи отметил, что такой шаг станет беспрецедентным и как на него отреагирует Зеленский, остается только догадываться.
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Анастасия Крестьянова