Военная помощь Тайваню со стороны США не понравится Зеленскому

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят возвращение к зерновой сделке. Также в разговоре затронут сирийский вопрос, отношения Баку и Еревана и другие, говорится в статье газеты Hürriyet, которая ссылается на собственные источники.