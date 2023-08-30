Военные Габона задержали сына президента страны

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Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына. Об этом сообщает агентство AFP.
О захвате власти Габона военные заявили в эфире местного телеканала. Они также сообщили, что прошедшие накануне выборы недействительны, и они намерены свергнуть власть и отменить результаты голосования.
По информации издания, президент страны Али Бонго Ондимба помещен митингующими под домашний арест, его сын задержан.
Военные Габона временно закрыли границы страны и заявили, что существующему институту власти пришел конец.
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По информации издания, президент страны Али Бонго Ондимба помещен митингующими под домашний арест, его сын задержан.
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Анастасия Крестьянова