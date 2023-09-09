Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34

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С целью проверки стекол кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 разработал передовой лазерный комплекс, который включает в себя нейросеть. Этот комплекс уже успешно прошел испытания вооруженных сил, как сообщили журналистам представители Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
По словам представителя академии, новый комплекс позволяет точно обнаруживать дефекты в стеклах кабин фронтовых бомбардировщиков и оценивать степень их опасности. Создан экспериментальный образец этой системы, который успешно прошел военные испытания на одном из военных аэродромов при оценке состояния стекол кабин самолетов оперативной тактической авиации.
Офицер также уточнил, что для проверки одной кабины Су-34 с использованием этой новой системы требуется всего лишь 3-5 минут, что включает в себя время для создания избыточного давления в кабине самолета.
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По словам представителя академии, новый комплекс позволяет точно обнаруживать дефекты в стеклах кабин фронтовых бомбардировщиков и оценивать степень их опасности. Создан экспериментальный образец этой системы, который успешно прошел военные испытания на одном из военных аэродромов при оценке состояния стекол кабин самолетов оперативной тактической авиации.
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Артем Кузьмин