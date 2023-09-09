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Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34

Для проверки стекла кабин Су-34 создан и испытан военными комплекс с нейросетью
09 сентября 2023, 06:44
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

С целью проверки стекол кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 разработал передовой лазерный комплекс, который включает в себя нейросеть. Этот комплекс уже успешно прошел испытания вооруженных сил, как сообщили журналистам представители Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

По словам представителя академии, новый комплекс позволяет точно обнаруживать дефекты в стеклах кабин фронтовых бомбардировщиков и оценивать степень их опасности. Создан экспериментальный образец этой системы, который успешно прошел военные испытания на одном из военных аэродромов при оценке состояния стекол кабин самолетов оперативной тактической авиации.


Офицер также уточнил, что для проверки одной кабины Су-34 с использованием этой новой системы требуется всего лишь 3-5 минут, что включает в себя время для создания избыточного давления в кабине самолета.

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#всу
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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации
Депутат Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации нет
09 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В России не возникает необходимости в проведении новой мобилизации. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Лентой.ру».
«Совершенно точно нет необходимости в каких-либо новых волнах мобилизации», — подчеркнул Картаполов.

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#военные
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Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США
09 сентября 2023, 06:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Согласно мнению американского миллиардера Илона Маска, которое он озвучил на странице в Twitter, конфликт на Украине явно продемонстрировал медленный темп производства вооружений в Соединенных Штатах, что представляет собой главную уязвимость американской военной мощи.
Маск отреагировал на сообщение оборонной компании Anduril Industries, которая призвала к преобразованию военного потенциала США и их союзников путем создания новой группы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с целью «перезагрузки арсенала демократии».

Илон Маск подчеркнул, что создание новых боевых прототипов не представляет собой большой проблемы, но наладить эффективное производство оружия — задача более сложная.

«Конкретный результат вооруженного конфликта во многом зависит от численности боевых единиц, умноженной на соотношение потерь. В данном контексте важно понимать, что главной уязвимостью американской военной машины являются медленные темпы производства, как мы видим на Украине», - отметил Воробьев.
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#сша
#движение
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#всу
#воробьёв
#илон маск
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Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты
Счетная палата США: сверхтяжелая ракета SLS неподъемна для бюджета НАСА
09 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/Alexyz3d

По информации, представленной в отчете Счетной палаты США, сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) стоит слишком много для текущего бюджета НАСА. Это означает, что в текущей финансовой обстановке программа SLS не может считаться устойчивой. Согласно отчету, высокопоставленные сотрудники НАСА подтвердили, что при текущем уровне финансирования программа SLS стоит дорого.
Счетная палата США также указала на то, что НАСА не обновляла свою пятилетнюю оценку расходов на программу SLS, что усложнило отслеживание бюджетных перерасходов. Задержки в реализации лунного проекта Artemis, для которого необходимы запуски SLS, также усугубляют проблему оценки расходов.

Согласно данным Счетной палаты, пилотируемый облет Луны в рамках проекта Artemis вероятно не состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на поверхность Луны, скорее всего, будет отложена как минимум до 2026 года.

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#мкс
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#корабль
#режим
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В Нью-Дели открывается саммит G20
В столице Индии городе Нью-Дели стартует саммит «Большой двадцатки»
09 сентября 2023, 00:25

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга, передает РИА Новости. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.
Председательство Нью-Дели в G20 стремится к налаживанию диалога и преодолению разногласий, а также к созданию условий для сотрудничества, которое способствует укреплению мира и обеспечению глобальной стабильности, заявил премьер-министр Индии Нарендры Моди.

По его словам, приоритетом является обеспечение того, чтобы каждая страна имела возможность высказать свою точку зрения и внести свой вклад в решение глобальных проблем. В этом контексте также рассматривается вопрос о включении Африканского союза в постоянные члены G20, что отразит более широкий географический спектр участников и укрепит диалог между различными регионами мира.

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#рф
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Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове
Президент Путин: будем наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове
08 сентября 2023, 23:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении увеличить темпы развития ядерного центра в городе Саров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин выразил благодарность специалистам центра за их вклад в развитие науки, укрепление обороны страны и поддержание ядерного потенциала государства, а также за их влияние на развитие различных отраслей экономики. Президент добавил, что намерен увеличивать темпы развития этого важного объекта.

Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.

8 сентября Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Саров.

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#развитие
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Явка на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%
08 сентября 2023, 23:01

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участках по голосованию на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме региона.
«В Московской область по состоянию на 20 часов явка на участках составила 22,43%. Проголосовали 1 253 152 избирателей. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 317 188 человек», – рассказали в комиссии. 
В регионе с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Голосование проходит каждый день с 8:00 до 20:00. 
 
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#московская область
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#дэг
#единый день голосования
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В подмосковных СИЗО проголосовали более 1,8 тыс человек
08 сентября 2023, 22:03

Фото: Мособлизбирком

На 12 специальных избирательных участках в местах принудительного содержания в Подмосковье на выборах проголосовал 1861 человек. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
«Общественным наблюдением были охвачены все 12 специальных избирательных участков. Всего там работали 17 общественных наблюдателей. У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Проголосовали и 128 жителей других регионов, где в этот день также проходили выборы высших должностных лиц. Это очень приятно, когда ещё и общественные контролёры партий тоже присутствуют в этих местах, показывая открытость и гласность всех процессов», – сказал Леонов.
Он подчеркнул, что в этом электоральном цикле Московская область вместе с Москвой участвуют в эксперименте: подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых не вступило в силу решение суда, обладают активным избирательным правом. Им дано право проголосовать. Если они находятся в подмосковных учреждении, но являются жителями регионов, где сегодня проходили выборы, они имеют право проголосовать на территории специального избирательного участка на территории СИЗО. 
 
Согласно постановлению ЦИК, голосование на этих участках проходит одним днём – 8 сентября. 
 
Леонов уверен, что эксперимент пройдет удачно, и в следующий электоральный цикл уже все субъекты Федерации будут предоставлять такое право жителям региона, которые оказались в местах принудительного содержания на день голосования. 
 
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#мособлизбирком
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#выборы
#едг
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#подмосковье
#московская область
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Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки
08 сентября 2023, 21:56

Фото: iStock/irgit

Бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки по причине возможного вето Турции и ряда других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Оймена, Армении потребуется многое изменить, чтобы вступить в Североатлантический альянс, однако сделать это не выйдет по ряду нынешних глобальных и региональных условий. Турецкий дипломат уточнил, что для вступления нового члена в НАТО требуется разрешение всех стран-участников.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению. Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении.

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#нато
#армения
#россия
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В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье
08 сентября 2023, 21:51

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Подмосковье прошёл без особых нарушений. Об этом заявил, подводя его итоги, секретарь Избиркома Московской области Руслан Фурс.
«В Мособлизбиркоме есть горячая линия, и к 15 часам к нам поступило 220 обращений. 178 из них – об уточнении номеров избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосования вне приспособленных для этого помещений, три – о порядке назначения наблюдателей и столько же – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье», – пояснил Фурс
Он также напомнил о созданном в этом году сервисе психологической поддержки для сотрудников территориальных комиссий. К этой работе привлечены пять психологов.   Цель сервиса – предоставление оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период эмоциональных дней голосования. Служба работает круглосуточно все три дня. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 
 
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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
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