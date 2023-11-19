Военные начали помогать финским пограничникам на границе с РФ

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На контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вартиус» на финско-российской границе прибыли военнослужащие Вооруженных сил Финляндии. Они оказывают помощь пограничникам, в том числе занимаются строительством защитных сооружений.
Начиная с 19 ноября предполагается значительное увеличение приграничного трафика. С обеих сторон границы уже скопились очереди автомобилей. Не в последнюю очередь это связано с решением Финляндии закрыть четыре из восьми КПП на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Понятно, что это приведет к возрастанию нагрузки на остальные пункты пропуска.
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Александр Бойцов