Военные в Нигере направились к французской базе для слежки за ее солдатами

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в ходе расследования доказательства загрузки боеприпасов и оружия на судно Lady R из России обнаружены не были. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети ранее обвинил в этом африканскую страну, пишет Reuters.