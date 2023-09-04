Военные в Нигере направились к французской базе для слежки за ее солдатами

Подразделения Вооруженных сил Нигера отправились к французской военной базе в Ниамее с задачей отслеживать действия присутствующих там французских солдат, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свой источник.
«Армия Нигера направила усиления к французской военной базе с миссией наблюдать за действиями французских военнослужащих», — сообщил телеканал.Отмечается, что это решение было принято после объявления Францией о продолжении размещения своих войск на военной базе в столице этой африканской республики. Это произошло несмотря на отмену оборонных соглашений с Парижем, заключенных ранее военными в Нигере.
Читайте также:
Сенегальские военные приготовились к вторжению в Нигер
Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира, кроме постпредов при ООН
США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере
Артем Кузьмин