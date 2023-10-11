Военный аналитик Джерелиевский: Запад пытается заморозить конфликт на Украине

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Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что западные страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке пытаются заморозить конфликт на Украине. Об этом пишет URA.RU.
Специалист отметил, что израильские системы ПВО истощены. Из-за этого вооружения, которые аккумулировалось на польских базах для передачи ВСУ, теперь отправляют на Ближний Восток.
Кроме того, Джерелиевский выразил сомнение, что западные союзники совсем бросят Украину.
Он также допустил, что Запад пойдёт на огромные территориальные уступки, иначе партнёры Киева будут «переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле».
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Кроме того, Джерелиевский выразил сомнение, что западные союзники совсем бросят Украину.
«Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам «Минск-3», — цитирует издание слова эксперта.
Он также допустил, что Запад пойдёт на огромные территориальные уступки, иначе партнёры Киева будут «переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле».
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Диана Аванесян