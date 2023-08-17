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Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие

17 августа 2023, 05:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику, поскольку опасается, что она может попасть не только в Россию, но и в Китай. Так считает военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Свои соображения он изложил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В частности, заявил эксперт, именно из-за нежелания того, чтобы Россия и Китай пользовались секретной информацией американских военных, Соединённые Штаты долгое время не желали поставлять на Украину танки Abrams.

«Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил он.


По словам Хо, аналогичные опасения удерживают Вашингтон и от поставки Украине ракет ATACMS,окончательное решение по которым до сих пор не принято.

Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал.

Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование.

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#военная техника
#сша
#китай
#поставки
#россия
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Посол Антонов: Удар ВСУ по Крымскому мосту — откровенный теракт, но США закрывают на это глаза
17 августа 2023, 05:37

Фото: официальный сайт посольства России в Вашингтоне

Удар, нанесенный Украиной по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, был откровенным терактом, однако в США не дают никаких оценок действиям Киева. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы помним, как журналисты <...> регулярно в репортажах из горячих точек <...> демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский <...> давно не используется для транспортировки грузов для нужд Вооружённых сил РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой», — отметил посол, слова которого цитирует Telegram-канал российской дипмиссии в США.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.

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#сша
#россия
#украина
#крымский мост
#посол
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«Известия»: Иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» или иноагентами
17 августа 2023, 05:14

Фото: iStock/ronstik

Иностранные консалтинговые компании и их структуры в России начнут вносить в реестр «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Соответствующая поправка к закону об основах госрегулирования торговой деятельности будет рассмотрена Госдумой уже в осеннюю сессию нижней палаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Артёма Кирьянова.
«В условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути, проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», — пояснил депутат. 

По словам Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже запустили процесс «фейковой» перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм. Среди таких компаний парламентарий назвал, в частности, Nielsen, IQVIA и IPSOS.

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#компании
#исследование
#депутаты
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Байден жутким шепотом рассказал об успехах экономики США
Daily Mail: Байден перешел на жуткий шепот, рассказывая об успехах экономики США
17 августа 2023, 04:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему экономических достижений страны в Белом доме перешел на жуткий шепот, пишет Daily Mail.
Издание опубликовало соответствующее видео, на котором американский лидер рассказывает об успехах экономики Соединенных Штатов. Он отметил, что The Wall Street Journal и Financial Times назвали его действия «байденомикой», однако усомнился, что это слова было использовано в положительном ключе.

«Но знаете, что? Она работает», — шепотом сказал Байден, с улыбкой приблизившись к микрофону.

Авторы статьи считают, что президент использовал «жуткий шепот» для того, чтобы продемонстрировать успех налоговых и климатических законов на фоне природных пожаров на Гавайях.

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#президент
#байден
#сша
#экономика
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«Известия»: Белоруссия денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной
17 августа 2023, 03:34

Фото: iStock/palinchakjr

Правительство Белоруссии приняло решение о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве., пишут «Известия». Соответствующее постановление кабмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу 15 августа.
«Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года», — сказано в документе.

Также денонсируется и протокол о внесении изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан сторонами двадцать лет назад — в 2003 году.

Ранее стало известно, что в Минске готовят законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты Национального собрания республики. Отмечается, что инициаторами приостановления договоренностей стало белорусское правительство. Поводом к такому решению стал дипломатический разрыв отношений между странами.

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#белоруссия
#украина
#сотрудничество
#документы
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Украина отказалась от переговоров с Россией о газе
Министр энергетики Галущенко: Украина отказалась от переговоров с РФ о газе
17 августа 2023, 03:20

Фото: iStock/SergBob

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом пишет «Страна.ua».
Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой.

«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — цитирует украинское издание слова Галущенко.

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#киев
#переговоры
#россия
#украина
#газ
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В Польше заявили о подготовке к войне
Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины
17 августа 2023, 01:47

Фото: iStock/Rafal Olkis

Обозреватель Эугениуш Зинкевич заявил, что масштабные закупки Польшей наступательных вооружений свидетельствуют о подготовке к войне на фоне неизбежного поражения Украины. Об этом он пишет в своем материале для Myśl Polska.
«Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?», — говорится в публикации.

Зинкевич отметил, что польское правительство не учитывает украинский опыт, возлагая на западное вооружение слишком большие надежды. По его словам, это оружие ненадежно и неэффективно, а также находится в ужасном техническом состоянии. Из-за этого ВСУ не в состоянии вести «победоносный бой» с современными ВС России.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
#война
#вооружение
#вооружения
#польша
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CNN: Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом
17 августа 2023, 01:29

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, за те четыре года, что Уилан находится в российской тюрьме, Блинкен побеседовал с Уиланом во второй раз. Госсекретарь призвал Уилана «сохранять веру» и отметил, что администрация Джо Байдена предпринимает все усилия для его освобождения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепа о разговоре главы российского ведомства Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, в котором фигурировала тема Пола Уилана. Госсекретарь Соединённых Штатов рассказал, что на саммите G20 призвал РФ вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, который осужден на территории России, а также призвал Россию завершить конфликт на Украине.

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#сша
#тюрьма
#телефон
#россия
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В США признали провал антироссийских санкций
Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций
17 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/dkfielding

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.
«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — цитирует агентство слова Грин.

Она отметила, что Вашингтон уже отправил Киеву $113 млрд и продолжает ежемесячно посылать по $1 млрд.

«Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — заключил конгрессвумен.

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#сша
#россия
#санкции
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Al Hadath: ЭКОВАС активизирует силы быстрого реагирования для «восстановления порядка» в Нигере
17 августа 2023, 01:08

Фото: iStock/DancingMan

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало активацию сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил телеканал Al Hadath.
С этой целью Комитет начальников штабов обороны ЭКОВАС проведёт внеочередное совещание в Гане с 17 по 18 августа, где согласует планы развертывания резервных сил.

Решение об активации сил быстрого реагирования приняли во исполнение директивы Совета глав государств и правительств ЭКОВАС, подписанной 10 августа в Абудже (Нигерия) по итогам совещания о ситуации в Нигере.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#нигер
#африка
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