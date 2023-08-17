Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие

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Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику, поскольку опасается, что она может попасть не только в Россию, но и в Китай. Так считает военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Свои соображения он изложил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В частности, заявил эксперт, именно из-за нежелания того, чтобы Россия и Китай пользовались секретной информацией американских военных, Соединённые Штаты долгое время не желали поставлять на Украину танки Abrams.
По словам Хо, аналогичные опасения удерживают Вашингтон и от поставки Украине ракет ATACMS,окончательное решение по которым до сих пор не принято.
Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал.
Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование.
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«Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил он.
Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал.
Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование.
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Артем Путинцев