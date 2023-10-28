Военный эксперт Клинцевич назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе

Фото: iStock/Gilnature
Полномасштабная операция Израиля в секторе Газа начнётся с полного окружения анклава с воды, воздуха и земли. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Также специалист рассказал, что Израиль не приступает к проведению операции, поскольку простраивает тактику для сохранения жизни заложников. У страны существует два пути: идти и полностью уничтожать всё или вести бои с учётом находящихся под землёй заложников, чтобы затем эвакуировать их.
Читайте также:
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Израиль разрешил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа
Анастасия Чинкова