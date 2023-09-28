Военный эксперт Кошкин: США в отчаянии пытаются разворошить «подбрюшье России»

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Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ранее многие эксперты уже говорили о том, что Вашингтон начинает открывать новые фронты против РФ после неудачи на Украине. На данный момент идет активизация военных действий на территории Молдавии и на Южном Кавказе. В беседе с Общественной службой новостей Кошкин причислил к этому перечню Грузию.
Эксперт считает, что США планируют занять свое место в мусульманском подбрюшье РФ.
По мнению военного эксперта, такие действия с американской стороны связаны с провалом операции контрнаступления Украины на Россию. Он отметил, что провалы по всем фронтам вынуждают США искать новые способы для того, чтобы сломить Россию, однако этого никогда не случится.
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«На Южном Кавказе сегодня происходит активное выдавливание России из Армении, на Балканах. Если мы говорим о Балканах, то это Сербия и Косово, а что касается Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики — это событие распространенное», — цитирует Кошкина Общественная служба новостей.
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Екатерина Коршунова