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Военный эксперт Алексей Леонков назвал голословными заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.
«Можно со всей ответственностью назвать заявления Пашиняна голословными. Ведь в некоторых ситуациях, которые происходили в Лачинском коридоре, порой требовалось участие и армянских властей! Но ничего подобного со стороны Еревана мы не увидели», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.
Он подчеркнул, что без российских миротворцев в регионе случился бы геноцид армян. Эксперт также напомнил о предвыборных намерениях Пашиняна ликвидировать Нагорный Карабах.
«Усиление Турции и Азербайджана не в интересах России. Геноцид армян — не в интересах России. И русофобский Пашинян — не в интересах России. Армения должна быть, должна быть вассальной, но в своём регионе достаточно сильной, а во главе её должен быть армянский патриот, но родившийся в Москве и без России не мыслящий ни себя, ни Армению», — приводит «Царьград» слова Перлы.
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Мелисса Тимофеева