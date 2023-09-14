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Военный эксперт Леонков назвал голословными заявления Пашиняна о миротворцах РФ

14 сентября 2023, 19:18
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Военный эксперт Алексей Леонков назвал голословными заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.
«Можно со всей ответственностью назвать заявления Пашиняна голословными. Ведь в некоторых ситуациях, которые происходили в Лачинском коридоре, порой требовалось участие и армянских властей! Но ничего подобного со стороны Еревана мы не увидели», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.

Он подчеркнул, что без российских миротворцев в регионе случился бы геноцид армян. Эксперт также напомнил о предвыборных намерениях Пашиняна ликвидировать Нагорный Карабах.


Политический обозреватель Андрей Перла также прокомментировал заявление Пашиняна, сделав акцент на том, что в подобной ситуации Россия должна следовать только своим интересам.

«Усиление Турции и Азербайджана не в интересах России. Геноцид армян — не в интересах России. И русофобский Пашинян — не в интересах России. Армения должна быть, должна быть вассальной, но в своём регионе достаточно сильной, а во главе её должен быть армянский патриот, но родившийся в Москве и без России не мыслящий ни себя, ни Армению», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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В российской компании «Соллерс» рассказали, как на них скажутся санкции США
«Соллерс»: санкции США не окажут никакого влияния на компанию
14 сентября 2023, 19:08

Фото: iStock/Алексей Никольский

Производитель российских автомобилей «Соллерс» заявил, что не ждёт никаких последствий от попадания под санкции США, поскольку полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Представители фирмы заявили, что «Соллерс» полностью независима от внешних партнёров, поэтому не испытает трудностей от внесения в список антироссийских санкций США. 

Ранее Министерство финансов США анонсировало расширение санкций против России. В обновлённый список попали 20 человек и большое количество компаний, в числе которых российские предприятия оборонной промышленности. Помимо компании «Соллерс», под ограничения попали автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич». 

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#сша
#россия
#санкции
#автомобили
#компании
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Стало известно, что не позволяет Европе мирно урегулировать конфликт на Украине
Правозащитник де Йонге: ЕС зависим от США и не может перейти к миру на Украине
14 сентября 2023, 18:47

Фото: iStock/artJazz

Зависимость от США не даёт европейским государствам пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на то, что политика США разрушительная для стран ЕС. Об этом сообщил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что Европа не предлагает никаких мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, хотя такой исход в её интересах. По словам де Йонге, от европейских СМИ можно услышать только сообщения о санкциях и эскалации.

Правозащитник отметил, что европейские страны выбрали бы рациональный подход к решению сложившейся проблемы. Однако они не могут этого сделать, поскольку зависимы от США. Он добавил, что от действий и решений Вашингтона зависит и безопасность ЕС.

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#евросоюз
#украина
#сша
#безопасность
#мир
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Словакия высылает российского посла из страны
МИД Словакии: в течение 48 часов посол России должен покинуть страну
14 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Derek Brumby

МИД Словакии сообщил, что из российского посольства в Братиславе будет выслан один сотрудник.
Причиной такой меры стало то, что, по мнению властей Словакии, сотрудник осуществляет деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях. 

Сотрудник российского посольства должен покинуть Словакию в течение 48 часов. 

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что высылка российских дипломатов из Евросоюза, а также отзыв западных послов из России ни на что не повлияет. Понижение дипломатического общения не приведёт к какому-то заметному ущербу.

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#посол
#словакия
#россия
#мид
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В ОЭЗ «Дубна» появится производство лекарств для лечения рака с индийским капиталом
14 сентября 2023, 17:47

Фото: Istockphoto / okskaz

На территории ОЭЗ «Дубна» появится фармацевтическое предприятие. Инвестор из Индии вложит в строительство более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» будет производить импортозамещающие фармацевтические субстанции и готовые препараты для лечения рака лёгких, молочной и щитовидной желёз, других онкологических заболеваний.
 
Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года. Выпуск лекарств планируют начать во второй половине 2026 года. Благодаря реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест.
 
Площадь будущего объекта составит 10 тыс кв м. Для строительства предприятия подобран участок в 1 га.
 
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#импортозамещение
#индия
#подмосковье
#московская область
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Депутат ГД Швыткин заявил, что ничего не знает о местонахождении Суровикина
14 сентября 2023, 17:45

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему не известно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Так парламентарий ответил на соответствующий запрос «Ленты.ру». 

«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.

Ранее Суровикин был замечен за границей. Его фотографию опубликовал вTelegram блогер Сергей Колясников. По словам блогера, Суровикина не увольняли, он по-прежнему находится в распоряжении министерства обороны РФ, хотя его карточка и исчезла с сайта оборонного ведомства.

6 сентября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли «неплохую» должность, связанную с деятельностью «по СНГ».

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#блогер
#депутат
#рф
#сво
#госдума
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Минфин США сообщил о санкциях против российских оборонных компаний
14 сентября 2023, 17:39

Фото: istock / designer491

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против РФ. В новом санкционном списке оказались 20 человек и множество российских компаний, в том числе предприятия оборонной промышленности. Информация об этом указана на сайте Министерства финансов США.
Под санкции попали автомобилестроительные компании «АвтоВАЗ» и «Москвич» «Трансшмахолдинг», дорожно-строительная компания «Автодор» и НПО «Сатурн», занимающаяся разработкой и строительством газотурбинных двигателей. В списке также оказались несколько предприятия, занимающихся добычей руды и алмазов в Арктике, автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс».

Под ограничения попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ростовский институт радиосвязи, а также Ульяновский патронный завод.

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#сша
#санкции
#компании
#предприятия
#заводы
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«Человек истории»: в ДНР сообщили, кто должен стать главой региона
Советник врио главы ДНР Гагин: нет альтернативы Пушилину на посту главы региона
14 сентября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что альтернативы Денису Пушилину на посту главы ДНР в настоящее время нет. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости.
Гагин отметил, что Пушилин – человек истории, поскольку именно при нём в составе Российской Федерации появилась Донецкая Народная Республика. Это событие, по словам советника врио главы, навсегда войдёт в историю.

Также советник Пушилина заявил специальная военная операция на Украине началась при Денисе Пушилине, при нём же были одержаны первые в регионе победы. Нынешний врио главы лично участвовал размещении российских флагов в городах Республики. 

В завершение беседы Гагин отметил, что пост главы ДНР должен занимать человек, знающий свой регион и являющийся частью народа, живущего в нём. Поэтому, выразил уверенность собеседник РИА Новости, именно Пушилина единогласно выберут жители ДНР.

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#днр
#выборы
#регион
#кандидаты
#денис пушилин
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Деятельность финской организации EastCham Finland признана в РФ нежелательной
14 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность на территории страны финской неправительственной организации EastCham Finland (полное название EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry).
В сообщении надзорного ведомства указано, что после начала специальной военной операции на Украине организация вместо заявленной в уставе цели — развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, напротив, стала активно продвигать идеи полного отказа от любого взаимодействия с Россией.

Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. К тому же представители организации неоднократно выступали с осуждением действий Российской Федерации, в поддержку Украины. Ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок. По результатам проверки Генпрокуратурой РФ было принято решение о признании нежелательной деятельности указанной компании в России.

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#проверки
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#рф
#финляндия
#ген
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В Латвии хотят запретить русский язык даже как второй иностранный
Sputnik: Минобр Латвии предложил запретить русский как второй иностранный
14 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/william87

Министерство образования Латвии хочет запретить изучение русского языка как второго иностранного. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз.

До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.

Ранее власти Латвии заявили, что граждане России, проживающие в стране, должны сдать тест на знание латышского языка, чтобы остаться в государстве. Тестирование проводилось с 11 апреля по 29 августа и показало, что 60% проживающих в Латвии россиян не знают местного языка. С сентября они начали получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. 

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#латвия
#россия
#русский язык
#запрет
#школьники
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