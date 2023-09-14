Военный эксперт Леонков назвал голословными заявления Пашиняна о миротворцах РФ

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против РФ. В новом санкционном списке оказались 20 человек и множество российских компаний, в том числе предприятия оборонной промышленности. Информация об этом указана на сайте Министерства финансов США.

Под санкции попали автомобилестроительные компании «АвтоВАЗ» и «Москвич» «Трансшмахолдинг», дорожно-строительная компания «Автодор» и НПО «Сатурн», занимающаяся разработкой и строительством газотурбинных двигателей. В списке также оказались несколько предприятия, занимающихся добычей руды и алмазов в Арктике, автопроизводитель «Соллерс», банк «Ак Барс».



Под ограничения попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ростовский институт радиосвязи, а также Ульяновский патронный завод.







