Военный эксперт Михайлов: «Америка решила прощупать Россию»

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Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS и заявил, что таким образом Штаты решили прощупать Россию.
При этом, по его словам, президент России грамотно отреагировал на это, заявил на саммите в Пекине Байдену, что американскому лидеру необходимо забрать назад свои вооружения, пока не поздно.
А между тем сам американский лидер Джо Байден заявил о необходимости организовать новый мировой порядок.
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«Америка решила прощупать Россию. Выяснить, насколько она отвечает за свои слова. Ведь нами было заявлено, что при массовой поставке подобных ракет все красные линии будут перейдены, нарушены. И Москва будет отвечать адекватно», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.
«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок», — приводят argumenti.ru слова Байдена.
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Мелисса Тимофеева