Военный эксперт Никулин: Наземная операция Израиля в Газе — это безумие

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Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа является безумием, заявил в эфире телеканала РЕН ТВ военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Он считает, что ЦАХАЛ не удастся достичь заявленных израильским военным руководством целей.
«Израиль готов уничтожить сотни тысяч палестинцев, если не миллион, потому что по-другому уничтожить ХАМАС не получится. Но даже если всех боевиков ХАМАС в секторе Газа и удастся ликвидировать, их еще десятки тысяч по всему миру», — отметил Никулин.Эксперт подчеркнул: действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве способны вызвать лишь ещё больший всплеск терроризма, поскольку в результате появятся сотни тысяч боевиков, которые откроют целенаправленную охоту за гражданами еврейского государства.
В ночь на 28 октября израильтяне атаковали территорию сектора Газа с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Проведя своеобразную «разведку боем», части ЦАХАЛ вернулись на исходные рубежи. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что попытка проведения Израилем наземной военной операции полностью провалилась.
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