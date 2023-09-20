Военный эксперт Никулин прояснил детали эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

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Григорян отметил, что Россия приняла на себя эти обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Он также утверждает, что Москва долгое время сотрудничает с Азербайджаном и с 2011 года поставляет оружие этой стране. Однако он не представил конкретных доказательств в подтверждение своих слов.Секретарь Совета безопасности также выразил сомнения относительно заявления Москвы о том, что Россия была проинформирована о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до ее начала.