Военный эксперт Никулин прояснил детали эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

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Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Об этом пишут «Известия».
«Они сами отказались воевать за Арцах, сами его сдали. В связи с чем результат конфликта закономерен», — цитирует издание слова Никулина.
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