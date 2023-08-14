Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов

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Военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «ВЕЧЕ» Владимир Орлов заявил, что США не прекратят поддерживать Украину и вооружать её даже после президентских выборов в 2024 году.
Он пояснил, что в США решения принимаются не главой государства, а специальными лобби, которые продавигают свои интересы через американскую власть.
Он также отметил, что разочарование США в контрнаступлении ВСУ, о котором активно пишет западная пресса, не означает снижения военной и финансовой поддержки Киева.
В то же депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв объяснил, почему Запад испытывает некий страх перед Россией.
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«Президент имеет достаточно большие рычаги власти, но США управляют три структуры: Big Pharma, корпорация Raytheon и глобальный топливный бизнес. Всех чиновников и большинство представителей власти назначают три вот этих глобальных лобби. <…> И все они преследуют одну цель — выполнение тех задач, которые им поставили спонсоры и покровители в этих глобальных корпорациях», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.
В то же депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв объяснил, почему Запад испытывает некий страх перед Россией.
«Знаете, в США и Европе испугались, потому что до тех пор, пока мы на них смотрели с обожанием, они понимали, что нами можно манипулировать. А теперь они боятся нас. Мы для них страшные люди с севера, которые живут по непонятным законам справедливости, которые могут умереть за правду», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.
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Мелисса Тимофеева