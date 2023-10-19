Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что афганское и киевское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США в это время обвиняют в поставках то Россию, то Сирию, то Иран. Об этом он написал в своей статье для «Известий».