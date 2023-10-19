Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

Фото: iStock/JARAMA
Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления, выразив свое мнение в интервью изданию «Известия».
«В районе Херсона они сейчас пытаются захватить участок побережья, чтобы создать плацдарм, и в перспективе оставить его под своим контролем, возможно, на следующую весну, с целью начать новое наступление. Кроме того, такие действия позволяют украинским вооруженным силам совершать ограниченные атаки, чтобы держать в напряжении российские войска. Это также включает в себя задачи, связанные с переправами через Днепр и контролем над островами, что, в конечном итоге, требует значительных усилий», - заявил он.Читайте также:
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы
«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ
Артем Кузьмин