Военный эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне

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Проведенные испытания на полигоне в Неваде провоцируют «ядерную гонку» США и России. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, пишет РИА «Новости».
В штате Невада на военном полигоне провели испытания, в ходе которых был спровоцирован подземный химический взрыв. Целью испытаний США стало выявление маломощных ядерных взрывов по всему миру.
Эксперт выразил опасения по поводу актуализации «ядерной повести», нарастающей напряженности по всему миру и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке.
Сивков подытожил, что в таких условиях Россия должна быть уверена, что ядерное оружие, находящееся в арсенале страны, боеспособно.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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«Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведёт к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон», – заявил Сивков.
Сивков подытожил, что в таких условиях Россия должна быть уверена, что ядерное оружие, находящееся в арсенале страны, боеспособно.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Алина Юрчак