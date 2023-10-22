Военный эксперт Шлепченко: США придётся решать — терпилы они или право имеют

Фото: iStock/Jon Rehg
Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал подземный взрыв на ядерном полигоне в штате Невада, который США произвели через несколько часов после принятия Госдумой России закона о дератификации соглашения о запрете ядерных испытаний, передает Царьград.
«США сейчас пытаются взять Россию «на слабо». Дератификация договора фактически уравняла юридическое положение Москвы с Вашингтоном, который соглашение подписал, но не ратифицировал», — приводит слова эксперта Царьград.
Шлепченко отметил, что в этой ситуации РФ нужно действовать зеркально и провести такое же неядерное испытание. По мнению обозревателя, если Россия проигнорирует испытания в Неваде, то это станет сигналом к тому, что Вашингтон будет «поднимать ставки».
Читайте также:
Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
«Поздно проснулись»: Россия выходит из договора о ядерных испытаниях
Екатерина Коршунова