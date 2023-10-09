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Военный эксперт заявил, что атаку ХАМАС готовили специалисты ранга Пентагона, но не Иран

Эксперт Сивков: Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, а не Иран
09 октября 2023, 13:34
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована Соединенными Штатами или другой страной, которая обладает такими же компетенциями, но не Иран ил Катар. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию РИА Новости.

«Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - прим. ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал», — сказал эксперт.
Он выступил против заявлений многих аналитиков, которые полагают, что за подготовку ударов ХАМАС несет ответственность Иран или Катар.


«Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции», — рассказал Сивков.
Эксперт также отметил, что внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может незначительно снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Помимо того, маловероятно, что объёмы поставок западного оружия Украине снизится.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#новости
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ЕК профинансирует усиленный контроль за бюджетом ЕС в Сербии
09 октября 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/keremberk

Еврокомиссия намерена профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь ЕС.
Отмечается, что на проект потратят €250 тыс., а длиться он должен в течение восьми месяцев.

«Проект способствует укреплению потенциала институтов Республики Сербия для обеспечения подотчётного и эффективного управления помощью на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз», — приводит RT текст соответствующего документа.

А президент США Джо Байден намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине. Объём этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.

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#евросоюз
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#политика
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В США забили тревогу из-за последствий помощи Украине
NYT: Израиль может недосчитаться боеприпасов из-за помощи США Украине
09 октября 2023, 13:43

Фото: iStock/bbsferrari

Пентагон с разрешения Иерусалима передавал украинским войскам боеприпасы, которые хранятся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что Вашингтон брал для Украины снаряды 155 мм калибра из запасов Израиля. По мнению аналитиков, Израиль не стал бы использовать их в противостоянии с ХАМАС.

В материале издания говорится, что при условии расширения военных действий на Ближнем Востоке, количество запасов, которое осталось в складах, может стать серьезной проблемой.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
#лавров
#рф
#сша
#боеприпасы
#украина
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Востоковед Багдасаров раскрыл, что убережёт Израиль от кровопролитной войны
09 октября 2023, 13:20

Фото: IStock/Ekaterina_Lin

Военные Израиля вернули под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа. Однако до сих пор есть риск, что в этом районе могут оставаться террористы.
Востоковед Семен Багдасаров в беседе с «Радио 1» заявил, что развернувшийся конфликт – это провал разведки Израиля. Он отметил, что теперь страна может пойти по двум сценариям.
«Первый сценарий: в конфликт вмешивается “Хезболла” и начинается полномасштабная война на территории Израиля. Второй сценаирй: “Хезболла” не вмешивается, и в таком случае, надеюсь, конфликт закончится несколько быстрее. Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, а это самый густонаселенный район в мире, – там будут вестись ожесточенные бои. И это может тянуться достаточно долго», – сказал Багдасаров.
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#израиль
#конфликт
#война
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Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Песков: киевский режим принес много зла украинскому народу
09 октября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинцы должны сами решать, что делать с выборами президента и киевским режимом. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим принес много зла украинскому народу. Песков добавил, что выборы президента на Украине — это не дело России, так как у нашей страны есть свои цели и задачи, которые необходимо реализовывать.

Ранее сообщалось, что власти Украины, во избежание падения популярности Владимира Зеленского, могут провести выборы в 2024 году. Также в интересах правительства получить народный мандат перед тем, как провести возможные переговоры с Россией.

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#выборы
#дело
#власть
#страны
#режим
#песков
#рф
#переговоры
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Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта
09 октября 2023, 12:48

Фото: iStock/John Theodor

7 октября группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по территории Израиля. Бойцы формирования одновременно провели высадку десанта с моря и воздуха для заброса диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в тыловые районы страны. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, где развернулись основные боевые действия.

Хроника войны на Ближнем Востоке:

 
Группировка ХАМАС 7 октября начала крупномасштабное вторжение в Израиль из Сектора Газа. Радикалы высадили на израильскую территорию ДРГ и начали массированный ракетный обстрел Израиля. Впервые с 1973 года Израиль объявил о военном положении в стране. Руководство ХАМАС объяснило нападение ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса. Полиция Израиля нередко проводила рейды против укрывшихся в святыне зачинщиков беспорядков. В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, более 700 граждан Израиля были убиты.
 
Тель-Авив ответил на вторжение группировки бомбардировками стратегических и жилых строений сектора Газа. После продолжающихся обстрелов Минздрав Палестины сообщил о 400 погибших.
 

В конфликт вступила ливанская группировка «Хезболла»


Утром 8 октября в военные действия вступила ливанская группировка «Хезболла». Бойцы обстреляли ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия. В ответ израильские силы ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по ливанской территории.

Днем 8 октября государство Израиль официально объявило о переходе в состояние войны, после того как правительство ввело пункт «40 алеф» основного закона. Ожесточенные бои развернулись в Сдероте, где израильская армия пыталась зачистить полицейский участок. К северной границе страны стали стягиваться боевики группировки «Хезболла». Основные боевые действия начались в Мефлисиме. В Палестине, на Западном берегу реки Иордан начались столкновения и протесты в поддержку группировки ХАМАС. Формирования исламского сопротивления угрожают Израилю открыть второй фронт.

Сектор Газа подвергается массированным обстрелам в круглосуточном режиме. Израильские военные укрепляют северную границу страны, перебрасывая технику и личный состав. 


Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»
Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»

ХАМАС взяли в плен граждан Израиля


Более ста граждан Израиля были взяты в плен радикалами группировки ХАМАС. Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук. По его словам, среди пленных есть высокопоставленные  офицеры. Вечером 8 октября начались перестрелки между палестинцами и израильскими вооруженными силами в Иерусалиме и в поселениях на Западном Берегу. Бои носят локальный характер, однако существует угроза разрастания масштабных военных действий.
 

Израиль нанес 500 ударов по сектору Газа


Минувшей ночью армия Израиля нанесла 500 авиаударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщает пресс-служба израильской армии. В одном из зданий находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа, говорится в заявлении пресс-службы.


Израиль заявил об окончании боевых действий в городах


9 октября израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Однако Тель-Авив допускает, что боевики остались в регионе. По данным издания Haaretz, в настоящее время перестрелка идет на территории сельскохозяйственной коммуны Саад вблизи граничащего с сектором Газа города Сдерот.

Пострадавшие в Израиле и Палестине

 
По информации израильского Минздрава, число пострадавших при нападении боевиков ХАМАС превысило две тысячи человек. Погибли более 700 человек. Представитель министерства здравоохранения Палестинской автономии Ашраф аль-Кедра сообщил, что число погибших палестинцев при израильских ударах превышает 400 человек, ранены более 2,2 тысячи.

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#нападение
#израиль
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#конфликт
#армия
#политика
#страны
#обстрел
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В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы
09 октября 2023, 12:46

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр обороны Израиля отдал приказ о масштабной блокаде сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант.
По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.

Сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион. Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#израиль
#новости
#военные
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В Тель-Авиве рядом с аэропортом Бен-Гурион упала ракета
09 октября 2023, 12:38

Фото: iStock/John_Theodor

Ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
#новости
#ракета
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Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке
Песков: прогноз Жириновским событий на Ближнем Востоке был абсолютно точным
09 октября 2023, 12:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что заявления, которые делал при жизни бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Жириновский делал множество заявлений различного характера. Пресс-секретарь президента добавил, что события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке вокруг Израиля являются подтверждением тому, что ранее говорил Жириновский.

Песков подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена происходящими событиями в Израиле. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#россия
#песков
#лавров
#рф
#жириновский
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США получили нелегальные живые образцы Эболы
09 октября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/Motortion

Минобороны РФ сообщает, что у США есть живые образцы Эболы, которые незаконно вывезли из Африки.
НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США обладают живыми образцами вируса Эбола, которые незаконно вывезли из Африки. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
 
В Минобороны РФ уже сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании «Метабиота», которая является ключевым подрядчиком Пентагона, во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
 
«В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США», - заявил Игорь Кириллов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта.

«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.
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#сша
#минобороны рф
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