Военный эксперт заявил, что атаку ХАМАС готовили специалисты ранга Пентагона, но не Иран

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Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована Соединенными Штатами или другой страной, которая обладает такими же компетенциями, но не Иран ил Катар. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию РИА Новости.
«Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - прим. ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал», — сказал эксперт.Он выступил против заявлений многих аналитиков, которые полагают, что за подготовку ударов ХАМАС несет ответственность Иран или Катар.
«Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции», — рассказал Сивков.Эксперт также отметил, что внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может незначительно снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Помимо того, маловероятно, что объёмы поставок западного оружия Украине снизится.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак