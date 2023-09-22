Военный политолог Иванников раскрыл, как НАТО попытается угрожать России

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Военный политолог Олег Иванников заявил, что НАТО в ходе масштабных военных учений Steadfast Defender весной 2024 года может угрожать Арктическому региону России, так как Североатлантический альянс считает его слабым местом российской обороны. Об этом пишет URA.RU.
«Угрозы из-за учений НАТО — это прежде всего Арктический регион. Финляндия, Швеция, Норвегия в первую очередь будут демонстрировать свою воинственность, предоставят свою территорию для размещения войск НАТО. Арктическая зона наиболее интересна для НАТО», — цитирует издание слова собеседника.
Иванников пояснил, что через Арктическую зону проходит Северный морской путь и располагается шельфовая зона, которую в настоящее время пристально изучают специалисты НАТО.
«Да и вообще в НАТО считают, что Заполярье РФ является самым слабым местом обороноспособности российской государственности, что это слабое место, где можно нанести практически безответный удар», — добавил политолог.
В случае нанесения подобного удара, в зоне риска окажется Северо-Западный федеральный округ, отметил Олег Иванников.
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Диана Аванесян