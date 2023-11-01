Военный политолог: Израиль может потерять суверенитет и стать игрушкой в руках США

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.
Однако военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев назвал странной миротворческую миссию в данном случае. Он напомнил, что миротворцы назначаются, когда в этом есть спрос от обеих сторон конфликта. В беседе с «Радио 1» он допустил, что США таким образом проворачивают «большую игру».
По мнению специалиста, Израиль должен сотрудничать с США с осторожностью, так как это грозит государству потерей суверенитета.
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«США выстраивают свои новые институты подчинения Ближнего Востока, и я допускаю, что конфликт между Израилем и ХАМАС произошёл не без подстрекательства спецслужб США, а может ещё и Британии. Такое впечатление, что желание стать миротворцами – это часть их плана, который они начали осуществлять, когда они спровоцировали агрессию со стороны ХАМАС, а теперь и Израиля в сторону Газы», — сказал он.
«Соединённые штаты хотят подчинить Израиль, потому что в последние годы он настолько стал неудобным, и теперь надо сделать его послушным. Возможно, США проложит игру, и попробует столкнуть Иран с арабским миром, с Израилем. Израиль в этом случае моет полностью потерять суверенитет и стать послушной игрушкой в руках США, а это уже наносит серьёзный вред безопасности Израиля», — сказал политолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова