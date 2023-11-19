Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

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Основным идеалом в масштабном контрнаступлении украинских вооруженных сил было надежда на то, что появление западной военной техники заставит российских военных испугаться и отступить. Об этом рассказал офицер Николай Мельник из ВСУ в интервью для Forbes.
«Российские солдаты увидят Брэдли, Леопарда — и побегут», — подчеркнул 38-летний старший лейтенант. Однако он признал, что украинское командование недооценило решимость российских вооруженных сил в защите своих позиций.Мельник также добавил, что украинские командиры допустили ошибку, изменив структуру и снаряжение подразделений, что привело к разрыву единства в строю. Военный также отметил, что воздушная поддержка от ВСУ не была предоставлена для поддержки наземных войск.
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