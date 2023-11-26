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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту новую группу заложников

26 ноября 2023, 00:20
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев. Об этом сообщило РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявила, что получила от Красного Креста информацию, что вторая группа заложников движется к КПП "Рафах" на границе c Египтом. По информации Международного комитета Красного Креста (МККК), в настоящий момент египетская сторона контролирует «процесс передачи палестинских заключенных», выпущенных из израильских тюрем в обмен на заложников.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.


В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.
#израиль
#палестина
#хамас
#заложники
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На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей
26 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/masterSergeant

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич.

По словам чиновника, компенсировать утраченные экспортные возможности по перемещению товаров через польско-украинскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#топливо
#украина
#польша
#поставки
#конфликт
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ХАМАС согласилось на продолжение обмена заложниками
25 ноября 2023, 23:25

Фото: iStock/Biserka_Stojanovic

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о получении от Египта и Катара гарантий израильской стороны о приверженности всем условиям сделки по освобождению заложников, и готово приступить к этому процессу дальше. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в соцсети X.
«Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии после того, как они передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении движения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Катара, выполняющего в сделке посредническую роль, сообщило, что ХАМАС освободит вечером 25 ноября 13 израильских заложников и 7 иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.

В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.

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#хамас
#израиль
#заложники
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В МИД РФ озвучили общее число эвакуированных из сектора Газа россиян
МИД РФ: в Москву из Газы прибыли 762 из около 950 обратившихся за помощью
25 ноября 2023, 21:45

Фото: iStock/iDymax

В Москву доставлено 726 россиян из порядка 950 обратившихся за помощью в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Отмечается, что 25 ноября спецрейсом МЧС России в Москву прибыли 105 россиян и членов их семей. В общей сложности за время проведения эвакуационных мероприятий удалось вывести из сектора Газа 762 человека из около 950 обратившихся. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы по эвакуации россиян и членов их семей продолжаются. Оказанием помощи занимаются дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД РФ и МЧС РФ. 

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#мид рф
#мчс
#россия
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
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В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС
TN: команда президента Аргентины Милея решает вопрос присоединения к БРИКС
25 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Команда нового президент Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN.
Уточняется, что рассмотрением дела занимается международный блок президентской команды под командованием будущей главы МИД Дианы Мондино. 

Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием. 

Напомним, что Аргентину вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией пригласили стать членами БРИКС в августе в ходе саммита организации в Йоханнесбурге. Предполагается, что страны вступят в БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды. 

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#аргентина
#брикс
#политика
#президент
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Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
25 ноября 2023, 21:13

Фото: iStock/cyano66

Израиль возобновит военные действия на территории сектора Газа, если к полуночи палестинское движение ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными. 

После этого правительство сообщило о возможном возобновлении боевых действий в анклаве, если ХАМАС не пересмотрит своё решение.

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#израиль
#хамас
#заложники
#соглашение
#сектор газа
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Китай вытеснил эсминец ВМС США, незаконно проникший в его территориальные воды
CGTN: Китай вытеснил эсминец ВМС США из своих территориальных вод
25 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/3DSculptor

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды КНР. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что американское военное судно вошло в территориальные воды Китая в районе островов Сиша в Южно-Китайском море. 

Для вытеснения эсминца США китайские ВМФ и ВВС производили мониторинг движения судна и отправляли предупреждения его экипажу. 

Старший полковник южного боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что проникновение американского эсминца в территориальные воды КНР говорит о намерениях Вашингтона произвести милитаризацию Южно-Китайского моря и совершить морскую гегемонию. 

Напомним, что Китай уже несколько десятилетий ведёт споры со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, касаемо принадлежности архипелага Сиша и ряда других островов. На их шельфе были обнаружены залежи углеводородов. В споре участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. 

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#китай
#сша
#граница
#корабль
#море
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В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
25 ноября 2023, 20:38

Фото: iStock/photosvit

В Берлине прошла масштабная акция протеста против продолжения поставок вооружения Украине и за решение украинского и палестино-израильского конфликта дипломатическим путём. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором шествия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула партию «Левые». Она выступила на подиуме около Бранденбургских ворот. В своей речи немецкий политик обвинило правительство ФРГ в том, что оно придерживается двойных стандартов, оценивая конфликт на Украине и «беспощадные бомбардировки» в секторе Газа. 

Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.

Таким образом, она отметила, что конфликт на Украине негативно влияет на экономическое положение Германии.

Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор. 

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#германия
#россия
#украина
#сектор газа
#митинг
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ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников
25 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/mercava

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения второй группы израильских заложников. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение о том, чтобы отложить освобождение ещё одной части заложников было принято из-за невыполнения израильской стороной условий соглашения о перемирии. 

Представители бригады сообщили, что возобновят освобождение только после того, как Израиль допустит въезд грузовиков с гуманитарными грузами в северную часть сектора Газа, а также будет соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

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#хамас
#израиль
#заложники
#сектор газа
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Жители Финляндии вышли на митинги с требованием не закрывать границу с Россией
В Финляндии жители вышли на митинги против закрытия границы с РФ
25 ноября 2023, 20:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией. Об этом сообщают «Известия».
В столице Хельсинки и в городе Тампере местные жители вышли на митинг с требованием не закрывать пропускных пунктов на границе с Россией. 

Протестующие кричали, что хотят видеться с родственниками, которые проживают на территории РФ. Тем более, закрытие КПП производится незадолго до новогодних праздников и Рождества, когда финны хотели отправиться в Россию и встретиться с близкими. 

Напомним, что в ночь на 24 ноября финские власти объявили о закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией, за исключением самого северного, проходящего по Мурманской области со стороны РФ. 

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#финляндия
#митинг
#россия
#граница
#закрытие
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