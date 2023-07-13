Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали нескольких украинских диверсантов, которые пытались произвести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Также Рогов отметил, что подготовкой диверсантов занимались британские инструкторы на территории Германии. К своему посту он прикрепил видео с допросом одного из задержанных ФСБ, который рассказал как о своей подготовке, так и о целях диверсантов.