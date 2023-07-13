Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины

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Президент США Джо Байден заявил, что военные НАТО признали контрнаступление ВСУ трудной задачей для Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — цитирует агентство слова Байдена.
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Диана Аванесян