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Военный аналитик Шон Белл рассказал, чем завершится СВО

15 июля 2023, 18:46

Фото: iStock/3dmitry

Исход конфликта между Россией и Украиной может завершиться подписанием мирного договора. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.
«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — сказал Белл.

Также он уточнил, что перед началом переговоров о мире Россия и Украина должны будут убедиться, что находятся в полной безопасности.


Кроме того, Белл прокомментировал итоги саммита НАТО. Он заявил, что перед вступлением в альянс, страну анализируют по специальным критериям. По его мнению, Украина точно не сможет выполнить требования к членству в ближайшее время.

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#Россия
#Украина
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Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ
15 июля 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны. 

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — подытожил Макгрегор.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что наступлению ВСУ не поможет даже западная военная техника. 

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#Украина
#ВСУ
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Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины
15 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Индия и Франция разрабатывают новый план урегулирования конфликта России и Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Ожидается, что новый план будет кардинально отличаться от прошлых мирных инициатив, которые поступали от Китая и стран Глобального Юга. 

Премьер Индии Нарендра Моди, на фоне визита в Париж 13-14 июля, поручил своим сотрудникам совместно с французскими коллегами разработать план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Во время разговора между Нарендой Моди и французским президентом Эмманюэлем Макроном, тема конфликта между Россией и Украиной была приоритетной. 

Помимо этого, они затронули вопрос совместного производства оружия и его экспорта в третьи страны. Моди также предложил возможность объединения стран мира для решения важных вопросов, в том числе последствий конфликта России и Украины и пандемии коронавируса. 

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#Франция
#Индия
#Россия
#Украина
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Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль неожиданно приехал на Украину
15 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Сообщение об этом появилось в ряде телеграм-каналов и в новостной ленте информационного агентства Yonhap.
Это первый визит на Украину южнокорейского лидера после избрания в 2022 году. До этого он встречался с президентом Зеленским в мае нынешнего года в Хиросиме, где проводился саммит G7, передает РИА Новости. Сообщается, что на Украину Юн Сок Ёль с супругой прибыли из Польши, куда президент Южной Кореи приехал в рамках европейского турне после участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

По информации Yonhap, южнокорейский президент посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу, 15 июля, пройдут его переговоры с Владимиром Зеленским. Официального подтверждения того, что визит действительно состоялся, пока не последовало. Следует отметить, что в мае южнокорейские СМИ уже публиковали информацию о поездке своего президента на Украину, которая оказалась ложной.

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#Южная Корея
#президент
#Украина
#визит
#переговоры
#Зеленский
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МИД РФ: Украина встала на путь ядерного терроризма
15 июля 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинский беспилотник упал в Курчатове, в нескольких километрах от Курской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту попытку атаки ядерным терроризмом.
Она также предупредила, что использование киевскими властями подобных методов может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, передает издание URA.RU. Нет сомнений, что целью атаки была именно атомная станция: БПЛА упал и взорвался всего в четырех километрах от нее. Слаженная работа сил ПВО, охраняющих станцию, и наземных служб помогла избежать жертв и разрушений объектов критической инфраструктуры.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает подобные террористические атаки на российские атомные станции, так как они могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.

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#Захарова
#беспилотник
#Курская АЭС
#терроризм
#катастрофа
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Глава Химок Волошин рассказал о стартующей в понедельник работе выездной администрации
15 июля 2023, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Химок

В понедельник, 17 июля, начнётся работа выездной администрации города Химки. Об этом "Радио 1" рассказали в пресс-службе администрации города.
В рамках встречи с представителями администрации города Химки, жители смогут задать любые интересующие вопросы, а также внести предложения по развитию округа. 

«Выездные администрации позволяют наладить личный контакт с жителями каждого микрорайона, чтобы обсудить предложения по развитию и узнать о локальных проблемах в городе. Вместе с сотрудниками профильных управлений и городскими службами возьмём на контроль решение всех вопросов», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин.  

Приёмы граждан пройдут в Лунёвском, Кутузовском, Сходне, Фирсановке, Подрезкове, Левобережном, Новых и Старых Химках. С полным графиком можно будет ознакомиться в официальных ресурсах администрации города. 

Выездная администрация посетит социальные и строительные объекты, дворы, МКД, объекты торговли и остановки общественного транспорта.

Первые встречи пройдут с 17 по 22 июля в Лунёвском по адресу: Лунёво, д. 26. Время работы: с 9:00 до 18:00. 

Записаться на ближайшие приёмы можно по номеру территориального управления: 8 (495) 225-06-21. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт. 

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#Химки
#выезднаяадминистрация
#Подмосковье
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Медведев ответил на слова Джонсона о принятии Украины в НАТО стихами Высоцкого
15 июля 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале ответил на слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о принятии Украины в НАТО без дополнительных условий.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Медведев.

Он отметил, что там [в психиатрической лечебнице] Джонсон «среди своих» мог бы изображать крутого парня и требовать начала третьей мировой войны. 

Также Медведев прокомментировал ситуацию стихами Высоцкого: «Не сумасшедший – что возьмёшь». 

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон заявил о необходимости введения Украины в членство НАТО, причём без дополнительных условий.  

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#Медведев
#Джонсон
#НАТО
#Украина
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Минобороны и МИД проверяют информацию о падении северокорейской ракеты в российской экономической зоне
15 июля 2023, 13:02

Фото: istockphoto/3D_generator

Помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совбеза организации заявил, что запущенная КНДР ракета упала в море в пределах исключительной экономической зоны России. Это заявление прокомментировал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
В беседе с журналистами дипломат отметил, что российские власти пока не располагают подтвержденной информацией о месте падения северокорейской ракеты. Андрей Руденко уточнил, что его коллеги из МИД совместно с сотрудниками министерства обороны РФ в настоящее время исследуют этот вопрос, передает сетевое издание «ДВ-РОСС». Накануне об отсутствии четкой информации о падении ракеты в пределах российской экономической зоны также говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Замглавы ведомства иностранных дел также добавил, что запуски ракет Северной Кореей, другие военные приготовления являются ответной реакцией на действия США и их союзников. Запад фактически сам провоцирует КНДР на подобные шаги в ответ на проявление враждебности.

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#Руденко
#МИД
#ракета
#падение
#информация
#зона
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Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на Пхукете
15 июля 2023, 12:34

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров открыл генеральное консульство на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает Lenta.ru.
Лавров сказал, что открытие генконсульства – важный шаг, позволивший расширить присутствие России в Юго-Восточной Азии.

На церемонии открытия присутствовали десятки россиян, живущих в Таиланде. По окончании мероприятия Лавров пообщался с соотечественниками.

Кроме того, он обсудил с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования в стране карт российской платёжной системы «Мир». Это важно сделать для удобства большого количества туристов, посещающих страну.

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#Лавров
#генконсульство
#Таиланд
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Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России
15 июля 2023, 11:29

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.
Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года. В корейских СМИ с тех пор не раз появлялась информация о предстоящей продаже активов предприятия, в частности, компании «Астана Моторс». Министерство промышленности и торговли РФ в мае нынешнего года подтвердило, что Hundai сообщал о намерении продать завод, однако покупатель не был назван.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что продажа этого завода — вопрос времени. Он огромный, современный, высокотехнологичный. Вокруг него сосредоточено большое количество предприятий, выпускающих комплектующие и запчасти. Эксперт отметил, что любая крупная покупка такого рода в настоящее время возможна только для российских инвесторов.

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#рынок
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