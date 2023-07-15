Военный аналитик Шон Белл рассказал, чем завершится СВО

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Исход конфликта между Россией и Украиной может завершиться подписанием мирного договора. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.
«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — сказал Белл.
Также он уточнил, что перед началом переговоров о мире Россия и Украина должны будут убедиться, что находятся в полной безопасности.
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Анастасия Чинкова