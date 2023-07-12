Военный блогер Живов предупредил о возможности вторжения ВСУ в Белгородскую область

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» поделился своим видением ситуации на линии боевого соприкосновения. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио 1» он не исключил возможности попытки массированного вторжения ВСУ на территорию Белгородской области.
Алексей Живов отметил, что в настоящее время украинские войска предпринимают безуспешные попытки пробиться на основном направлении: через Запорожье — на Мелитополь и Мариуполь.
Собеседник «Радио 1» отметил, что сейчас в Сети появилось достаточно много фотографий подбитой и сожженной американской и немецкой военной техники, так что если у кого-то были сомнения в способности российских военных противостоять натовским танкам и бронемашинам, то они были совершенно напрасными.
Из существующих проблем Алексей Живов отметил некоторые трудности с ротацией личного состава. Бойцы, долгое время без отдыха находящиеся на передовой, в какой-то момент могут утратить бдительность и осторожность, что порой приводит к глупой гибели.
На донецком и луганском направлениях особых изменений нет, сообщил блогер. В районе Артемовска (Бахмута) противник предпринимал некоторые попытки обхода города с флангов, в районе Клещеевки, но безуспешно.
По словам Алексея, есть информация о скоплении большого количества живой силы и техники у российской границы с целью последующего вторжения в Белгородскую область.
В заключение блогер отметил стойкость и мужество всех без исключения российских бойцов самых разных частей, независимо от участка, на котором они сражаются.
Читайте также:
Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ
Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
Рогов: ВС России пошли в контратаку в Запорожской области
«За две недели части ВСУ не смогли продвинуться даже до так называемой «линии Суровикина». Это основная, хорошо укрепленная линия обороны, которая подготавливалась специально на случай прорыва и отхода передовых частей. Кроме того, наши войска постоянно контратакуют с флангов, что вынуждает противника отступать, чтобы не оказаться в котле», — рассказал блогер.
Из существующих проблем Алексей Живов отметил некоторые трудности с ротацией личного состава. Бойцы, долгое время без отдыха находящиеся на передовой, в какой-то момент могут утратить бдительность и осторожность, что порой приводит к глупой гибели.
«На Херсонском направлении все относительно спокойно, если не считать того, что противник наносит постоянные массированные артиллерийские и ракетные удары по тыловым районам. Порой, к сожалению, небезуспешно. Например, недавно огнем вражеской артиллерии был уничтожен склад боеприпасов.
Солдаты ВСУ пытаются небольшими группами высаживаться на острова около левого берега Днепра напротив Херсона и под Антоновским мостом. Долгое время его оттуда выдавливали силами десанта и разведки. В настоящее время принято решение непрерывно бомбить и утюжить ракетами все это пространство, и я это решение полностью поддерживаю. Не стоит расходовать живую силу, тем более, элитные войска, когда можно уничтожать противника на расстоянии», — отметил Живов.
На донецком и луганском направлениях особых изменений нет, сообщил блогер. В районе Артемовска (Бахмута) противник предпринимал некоторые попытки обхода города с флангов, в районе Клещеевки, но безуспешно.
По словам Алексея, есть информация о скоплении большого количества живой силы и техники у российской границы с целью последующего вторжения в Белгородскую область.
«Бои местного значения в приграничных районах идут постоянно, каждый день. В основном в них с нашей стороны задействованы пограничники. Малыми группами противник проникнуть на территорию Белгородской области не может. Однако нельзя исключать, что ВСУ могут предпринять и массированную атаку. Наша группировка в этом районе вполне достаточна, работают авиация и артиллерия, так что бояться вторжения не стоит, но быть готовыми к нему необходимо.
В целом с точки зрения обороны для России все складывается неплохо. Конечно, огневая мощь противника усилилась из-за непрекращающихся поставок вооружений с Запада. Но значительно продвинуться войскам ВСУ ни на одном из ключевых направлений не удалось», — подытожил Алексей Живов.
В заключение блогер отметил стойкость и мужество всех без исключения российских бойцов самых разных частей, независимо от участка, на котором они сражаются.
Читайте также:
Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ
Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
Рогов: ВС России пошли в контратаку в Запорожской области
Александр Бойцов