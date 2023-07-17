Военный эксперт Леонков рассказал о роли Лондона в теракте на Крымском мосту

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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев готовил теракт совместно с британской разведывательной службой.
По словам эксперта, теракт, который был осуществлен на Крымском мосту 17 июля, курировался украинскими спецслужбами. Об этом пишет издание Царьград.
Леонков также сообщил о том, что по некоторым данным, к подготовке теракта причастна британская разведывательная служба, которая обучала украинских военных. Он выразил убеждение в том, что без британских кураторов, террористический акт обойтись не мог.
Примечательно, что обломки дрона напомнили те аппараты, которыми ранее была атакована бухта Севастополя.
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Леонков также сообщил о том, что по некоторым данным, к подготовке теракта причастна британская разведывательная служба, которая обучала украинских военных. Он выразил убеждение в том, что без британских кураторов, террористический акт обойтись не мог.
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Анастасия Крестьянова