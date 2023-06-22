Военный эксперт Литовкин прокомментировал размещение в Белоруссии российского ТЯО

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«Это не белорусское ядерное оружие, это российское ядерное оружие. Этого Лукашенко настойчиво добивался от России. По примеру США российские специалисты обучили белорусских лётчиков применять это ядерное оружие, натренировали белорусских ракетчиков в применении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», чтобы защитить суверенитет Белоруссии», — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.
Ранее представитель МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, согласно договорённостям между Москвой и Минском, тактическое ядерное оружие будет находиться на территории Белоруссии неограниченный срок.