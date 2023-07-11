Военный эксперт Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ

Фото: iStock/alzay
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что рост числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе.
Он сослался на данные разведорганов и заявил, что процентное соотношение женщин-военнослужащих составляет примерно 30%. Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам эксперта, среди женщин есть как офицеры, так и рядовые. Значительный рост зафиксирован за прошедший месяц. Он также уточнил, что речь идет о Южном военном округе в Донбассе.
Накануне сообщалось, что на стороне ВСУ ведут боевые действия около ста французских наемников, некоторые из них - неонацисты.
Читайте также:
Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ
ВСУ жалуются на призывы союзников активно наступать
По словам эксперта, среди женщин есть как офицеры, так и рядовые. Значительный рост зафиксирован за прошедший месяц. Он также уточнил, что речь идет о Южном военном округе в Донбассе.
Читайте также:
Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ
ВСУ жалуются на призывы союзников активно наступать
Анастасия Крестьянова