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Россия пойдёт на переговоры с Украиной только после победы. Об этом в интервью Царьграда сообщил военный эксперт Андрей Пинчук.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со СМИ призвал Киев «одуматься» и пойти на переговоры с Москвой без дополнительных условий, пока ещё есть такая возможность.
Также он сообщил, что считает неправильным желание других государств стать посредниками в переговорах. А Белоруссия, по его словам, является участником происходящих в общем славянском доме событий.
Однако российское правительство, после теракта на Крымском мосту, заявило, что не желает вести мирные переговоры с теми, кто убивает мирное русское население.
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Также он сообщил, что считает неправильным желание других государств стать посредниками в переговорах. А Белоруссия, по его словам, является участником происходящих в общем славянском доме событий.
«Цели СВО должны быть достигнуты — полная денацификация и демилитаризация Украины. Только когда там не останется ни единого HIMARS, ни единого танка, мы сможем успокоиться и посмотреть в сторону мира. А пока — работаем, братья!.. Позорного мира не будет», – сказал Царьграду Андрей Пинчук.
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Анастасия Чинкова