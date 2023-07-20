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Военный юрист Тригнин не поддержал новые поправки по мобилизации

20 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/nantonov

Председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин прокомментировал в беседе с ОСН принятые Госдумой поправки в КоАП об ужесточении ответственности за несоблюдение закона о мобилизации.
Поправки заключаются в ужесточении ответственности и повышении штрафов. Так предлагается увеличить сумму штрафа за неявку в военкомат до 40-50 тысяч рублей (в настоящее время она составляет от 500 до 3 тысяч рублей). За уклонение от медицинского обследования, согласно предложению, нарушитель должен будет заплатить до 25 тысяч рублей.

Поправки вступят в силу 1 октября 2023 года после прохождения всех чтений в Госдуме.


Эксперт, приглашённый ОСН, считает, что новые размеры штрафов слишком высокие, а ужесточение ответственности, по его мнению, вообще необоснованно.

«Тем более, что неоднократная неявка по повестке – это уже не административная, а уголовная ответственность. Причем не обязательно повестка должна быть вручена под личную роспись, ее гражданину могли направить по заказному письму или разместить в электронном реестре повесток. Поэтому в данном случае считаю, что это перегиб. Наверное, данные поправки нуждаются в более внимательном рассмотрении», – заявил военный юрист.

Также Тригнин не поддержал введение административной ответственности за непредоставление в военкомат личной информации, поскольку все данные автоматически поступают в госорган через Электронный реестр.

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#мобилизация
#военкомат
#поправки
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На Украине Зеленского призвали уйти в отставку
Соскин: Владимир Зеленский должен уйти в отставку, пока не стало поздно
20 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Владимир Зеленский и все киевское правительство не уйдет в отставку – Украину ждет печальный конец, на своем YouTube-канале.
«Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку», - прокомментировал ситуацию Соскин.    

По его мнению, Зеленский провалил абсолютно все: не смог защитить военные объекты Украины от российский атак, не сумел наладить производство качественной военной техники в стране, не смог сохранить зерновую сделку и добиться членства в НАТО.  

Соскин считает, что нынешнему украинскому правительству пора уйти в отставку, чтобы окончательно не загубить будущее страны. 

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#Соскин
#Зеленский
#Украина
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Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина
Канада ввела санкции против 64 российских граждан, в том числе Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина
20 июля 2023, 17:20

Фото: iStock/Vladone

Канада внесла в санкционный список ряд российских деятелей культуры, в него вошли: Иван Охлобыстин, Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, SHAMAN, Валерия, Дмитрий Харатьян.
Кроме того, в список персональных санкций вошли российские министры. Сообщается, что ограничения коснулись 25 юридических лиц.

В санкционный перечень вошли российские сотовые операторы и ряд платежных систем. 

Напомним, прежде сообщалось, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Его включение в ограничительные списки Лондон назвал ошибкой. ​

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#Канада
#санкции
#Киркоров
#Охлобыстин
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Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Исландия уведомила МИД России о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа
20 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/LARISA DUKA

Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон официально уведомил российский МИД о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве.
Согласно заявлению исландского дипломатического ведомства, Исландия направила обращение Москве об ограничении работы посольства в Рейкьявике. 

Посольство Исландии в Москве перестанет работать с 1 августа, заявил Ханнессон. 

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвал посла Молдавии. Москва приняла соответствующее решение в связи с политикой Кишинева, которая направлена против РФ. 

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#Москва
#посольство
#закрытие
#Исландия
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на льготы по ЖКУ
20 июля 2023, 15:43

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить жителю Подмосковья право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой помочь восстановить право на льготы к Фаевской обратился житель Пушкинского городского округа Сергей. Мужчина вместе с супругой приехал в Московскую область в 2020 году из Луганской Народной Республики. 
 
По словам заявителя, оформление удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС российского образца затянулось. Из-за этого он не мог подать документы для получения льгот. В 2021 году мужчина получил удостоверение и сразу подал заявление на выплату компенсации за ЖКУ в Пушкинское управление социальной защиты населения. Однако компенсацию так и не назначили.
 
Как рассказала Фаевская, вопрос удалось оперативно решить вместе с коллегами из Минсоцразвития Подмосковья. Заявителю назначили все причитающиеся выплаты.
 
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#Ирина Фаевская
#права человека
#льготы
#ЖКУ
#Пушкино
#ЛНР
#Московская область
#Подмосковье
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Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий
МИД РФ: Россия введет уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий
20 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/iDymax

Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории, об этом сообщили в МИД РФ.
О введенной мере Москва проинформировала временного поверенного в делах Соединённого Королевства.

По ​информации ведомства, решение о том, что сотрудники британских дипмиссий будут обязаны уведомить Москву о предстоящей поездке и ее целях, принято в ответ на недружественную политику Лондона. Дипломатам также ​предстоит сообщать о маршрутах своего передвижения на территории РФ. Касается ​уведомительный порядок и дипломатов США. 

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#МИД РФ
#Россия
#ограничения
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Телеведущий Соловьёв сравнил Олега Тинькова с говном
Телеведущий Соловьёв объяснил, почему Великобритания сняла санкции с Тинькова
20 июля 2023, 15:40

Фото: kremlin

Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Об этом стало известно днём 20 июля. Телеведущий Владимир Соловьёв заявил «Радио 1», что этот факт «много говорит о самом человеке».
«Я думаю, что это усилия его адвокатов. Человек давно шёл к успеху. Начать свою карьеру как якобы талантливый предприниматель, а закончить её понятно, как кто. Он дошёл до успеха. Не надо тратить время на всякое жалкое говно. Тиньков полностью, на мой взгляд, соответствует этому определению», — сказал Владимир Соловьёв. 
Телеведущий подчеркнул, что предприниматель уже «ограбил» Россию, теперь, после снятия санкций, он «может грабить и Англию». 
«Когда человек тяжело заболел, его все жалели, а то, что человек мерзкий – это известно всем давно. Если Англия снимает санкции с человека, это много говорит о нём. Эту страну он теперь ограбил, пусть грабит Англию», — добавил собеседник.
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#Олег Тиньков
#санкции
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МИД Германии: На Украине заблокированы 32 млн тонн зерна
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что на Украине заблокированы 32 млн тонн зерна
20 июля 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за прекращения зерновой сделки на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна.
Она обратила внимание на то, что голод и оружие нельзя использовать в качестве оружия. Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. 

По ее словам, из-за прекращения зернового соглашения, на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна. Глава внешнеполитического ведомства сообщила, что ФРГ начала работу по поиску альтернатив по вывозу зерна из Украины. 

Напомним, о завершении зерновой сделки заявил МИД РФ. Черноморская инициатива прекратила свое действие 18 июля из-за невыполнения условий сторонами соглашения. 

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#Бербок
#Украина
#зерно
#альтернативы
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Нуланд собирается в ЮАР, чтобы поссорить страну с Россией
FP: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы убедить страну пересмотреть отношения с РФ
20 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшее время может отправиться в ЮАР с официальным визитом, пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.
По мнению авторов статьи, чиновники из США стараются склонить страну на сторону Запада, и отвернуть ЮАР от России.  

В июне 2023 года четыре американских политика обратились к лидеру США Джо Байдену с просьбой отменить торговый саммит в ЮАР, поскольку он может послужить актом одобрения боевых действий, которые Россия проводит на Украине.  

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа.

«Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита», - отметил он.   

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#Нуланд
#ЮАР
#Россия
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Путин отметил важность участия ветеранов СВО в общественной жизни
20 июля 2023, 14:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в своем обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО, что их участие в социальной и общественной жизни очень важно, и государство должно создавать для этого все условия.
Слова Путина зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», - подчеркнул Путин в приветствии к форуму. 

При этом добавляется, что государство и общество должны максимально создавать все необходимые условия для этого.

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