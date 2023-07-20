Военный юрист Тригнин не поддержал новые поправки по мобилизации

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Председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин прокомментировал в беседе с ОСН принятые Госдумой поправки в КоАП об ужесточении ответственности за несоблюдение закона о мобилизации.
Поправки заключаются в ужесточении ответственности и повышении штрафов. Так предлагается увеличить сумму штрафа за неявку в военкомат до 40-50 тысяч рублей (в настоящее время она составляет от 500 до 3 тысяч рублей). За уклонение от медицинского обследования, согласно предложению, нарушитель должен будет заплатить до 25 тысяч рублей.
Поправки вступят в силу 1 октября 2023 года после прохождения всех чтений в Госдуме.
Эксперт, приглашённый ОСН, считает, что новые размеры штрафов слишком высокие, а ужесточение ответственности, по его мнению, вообще необоснованно.
Также Тригнин не поддержал введение административной ответственности за непредоставление в военкомат личной информации, поскольку все данные автоматически поступают в госорган через Электронный реестр.
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Поправки вступят в силу 1 октября 2023 года после прохождения всех чтений в Госдуме.
«Тем более, что неоднократная неявка по повестке – это уже не административная, а уголовная ответственность. Причем не обязательно повестка должна быть вручена под личную роспись, ее гражданину могли направить по заказному письму или разместить в электронном реестре повесток. Поэтому в данном случае считаю, что это перегиб. Наверное, данные поправки нуждаются в более внимательном рассмотрении», – заявил военный юрист.
Также Тригнин не поддержал введение административной ответственности за непредоставление в военкомат личной информации, поскольку все данные автоматически поступают в госорган через Электронный реестр.
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Анастасия Чинкова