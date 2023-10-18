Война в Израиле: чья ракета попала в переполненную больницу, зачем Иран поднял флаг мести

Минувшей ночью по больнице Al-Ahli Arab Hospital в секторе Газа был нанесен ракетный удар. В результате происшествия погибли более 500 человек, по некоторым данным, трагедия унесла жизни 800 человек, большинство из которых женщины и дети. Израиль и Палестина возложили вину за нападение друг на друга. Редакция «Радио 1» расскажет, как в мире отреагировали на произошедшее, кто на самом деле причастен к террористическому акту, и где прошли митинги против Израиля.