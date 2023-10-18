Война в Израиле: чья ракета попала в переполненную больницу, зачем Иран поднял флаг мести

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Минувшей ночью по больнице Al-Ahli Arab Hospital в секторе Газа был нанесен ракетный удар. В результате происшествия погибли более 500 человек, по некоторым данным, трагедия унесла жизни 800 человек, большинство из которых женщины и дети. Израиль и Палестина возложили вину за нападение друг на друга. Редакция «Радио 1» расскажет, как в мире отреагировали на произошедшее, кто на самом деле причастен к террористическому акту, и где прошли митинги против Израиля.
Израиль и Палестина: конфликт 2023
Очередное обострение конфликта, который длится на протяжении 75 лет произошло 7 октября. Палестинская группировка ХАМАС вторгалась на израильскую территорию и взяла под контроль несколько районов и военных объектов. Ответными действиями Израиля стали массированные ракетные атаки на сектор Газа. Конфликт продолжает усугубляться и количество жертв войны стремительно растет.
Удар по больнице в секторе Газа
В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар. Жертвами атаки стали более 800 человек. В связи с трагедией, в которой погибли женщины и дети, находившиеся в больнице, палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. В МИД Палестины произошедшее назвали чудовищным преступлением и «хладнокровной расправой, совершенной израильскими оккупационными силами». В свою очередь, Израиль отверг обвинения в атаке на медицинское учреждение и заявил, что удар по больнице нанесли палестинские террористы вследствие «неудачного запуска ракеты». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) не причастна к террористическому акту в секторе Газа.
Митинги против Израиля
После ракетного удара по больнице в секторе Газа в нескольких странах начались акции протестов. Население Туниса, Турции, Ирана, Ливана и Иордании вышло на митинги с требованием обратить внимание на кровопролитный конфликт и прекратить военные преступления Израиля. В Стамбуле митингующие маршем прошли в знак протеста к консульству Израиля, в Анкаре перекрыта одна из трасс.
Митинги протеста также прошли в палестинской Рамалле. Демонстранты потребовали отстранения президента Палестины Махмуда Аббаса и обвинили его в бездействии.
Международная реакция на удар по больнице в секторе Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей», он призвал человечество принять меры по прекращению чудовищных преступлений.
Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают Израиль соблюдать «закон войны» при ведении боевых действий. Атаку на больницу она комментировать не стала, сообщив, что ведомство не обладает достаточной информацией о произошедшем.
Россия запросила проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Иран призвал мир объединиться против Израиля
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал мир объединить усилия и выступить против израильского режима. Он прокомментировал удар по больнице в секторе Газа и заявил, что было совершено массовое убийство более тысячи невинных женщин и детей, что делает режим Израиля еще более ненавистным, чем ИГИЛ*.
Иран поднял черный флаг «мести»
В Мешхеде над мавзолеем имама Резы был поднят черный флаг. Об этом сообщает портал Al-Bawaba. Иранцы назвали это флагом «мести» и задались вопросом, станет ли это предвестником войны или подобный символ означает объявление траура из-за событий в секторе Газа.
Израиль доказал непричастность к атаке на госпиталь
В качестве доказательств в своей непричастности к атаке на больницу Al-Ahli Arab Hospital, ЦАХАЛ разместил в социальной сети Х фотографии, на которых, как утверждает израильская армия, нет следов применения боеприпасов. Представитель армии Израиля заявил, что в случае применения снарядов Израиля, на месте падения ракеты должна была образоваться воронка диаметром от 7 до 19 метров. Он также сослался на данные разведки и заявил, что ХАМАС уже убедился, что запуск снаряда произвела группировка «Исламский Джихад»**.
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*запрещенная в РФ террористическая группировка
**организация признана террористической и запрещена в России
Анастасия Крестьянова