Володин: Госдума начинает работу над отзывом ратификации ДВЗЯИ

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ. Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября», — написал Володин.Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.
«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — заявил предеседатель ГДДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
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