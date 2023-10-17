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Володин: Госдума начинает работу над отзывом ратификации ДВЗЯИ

17 октября 2023, 08:54
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.


«Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ. Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября», — написал Володин.
Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.

«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — заявил предеседатель ГД
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#законопроект
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«Наигранно»: В США сделали неожиданное заявление о Владимире Зеленском
Полковник Макгрегор: Зеленский осознает, что лишается поддержки США и Европы
17 октября 2023, 09:06

Фото:РИА Новости Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский начинает понимать, что он понемногу теряет поддержку и внимание со стороны Соединенных Штатов и Европы. Такое мнение озвучил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

«Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тает», – отметил экс-полковник.
Военный эксперт также добавил, что украинский лидер понимает что в НАТО сейчас существуют серьезные проблемы. 

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман в интервью для Youtube-канала Dialogue works заявлял, что грядёт полномасштабное российское наступление, в результате которого Украина может потерять доступ к Черному морю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
17 октября 2023, 08:56

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Представитель бригады ХАМАС «Бригада Аль Кассам» Абу Обейда сделал заявление.
Он сказал, что иностранные заложники, которых захватили во время атаки на Израиль, являются «гостями Газы». Об этом сказано  в публикации на официальном канале ХАМАС в Telegram.

«В настоящее время под временным арестом мы держим разнородную группу лиц, принадлежащих к разным национальностям. Эти люди считаются нашими уважаемыми гостями, и наша главная цель — обеспечить их безопасность. Мы освободим их, когда это позволят условия на местах», — такое заявление сделал Абу Обейда
В данный момент группировка держит в плену от 200 до 250 человек. Сообщается, что в ходе израильских атак по сектору Газа 22 заложника погибли.

Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):

«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», - заявила пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире CNN.
Представитель организации Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
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Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов
NYT: Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд
17 октября 2023, 08:32

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Информацию сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на слова трех источников среди чиновников.
Уточняется, что данная сумма намного больше той, которую Белый дом планировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов. Законопроект с этой суммой помощи двум странам предложил конгрессменам президент Джо Байден после того, как Палата представителей изберет нового спикера.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что американским войскам не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке,так как, по мнению американского главы, израильская армия — одна из лучших в мире. Кроме того, президент уточнил, что страна обеспечит Израиль всем необходимым. Но, при этом, недавно сообщалось, что США отобрали 2 тысячи военных для возможной экстренной переброски в Израиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#правительство
#законопроект
#байден
#джо байден
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Илон Маск одним символом отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией
Маск поставил восклицательный знак в соцсети X на мнение о помощи США Украине
17 октября 2023, 08:21

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) крайне коротко отреагировал на мнение о высказывании главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку двум вооруженным конфликтам.
Напомним, ранее Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что Штаты помимо помощи Украине, смогут обеспечить поддержкой еще и Израиль. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать и один из них отметил, что американцы, которые задаются вопросами о причинах роста государственного США, должны обратить внимание на беспорядки за рубежом, в которые Штаты «оказываются втянутыми». 

«!» — написал Илон под постом данного пользователя.
Ранее сообщалось, что США отобрали 2 тысячи военных для возможной экстренной переброски в Израиль. При этом, в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#израиль
#предприниматель
#интервью
#twitter
#илон маск
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Иран допускает возможность превентивных мер против Израиля
МИД Ирана допустил применение превентивных мер против Израиля в ближайшие время
17 октября 2023, 07:22

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что враги Израиля в ближайшие часы могут предпринять «превентивные меры», в отношении него. Информацию сообщает иранское агентство IRNA.

«Перед «Хезболлой» лежат все возможные варианты и сценарии. В расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любые упреждающие действия планируется предпринять в ближайшие часы», — цитирует его агентство.
Абдоллахиян объяснил, что речь идет не только о движении «Хезболлах». Глава МИД Ирана уточнил, что группы сопротивления созданы  стихийно по всему региону для «противостояния многократным актам агрессии» со стороны Израиля.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#часы
#мид
#страны
#министр
#меры
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Небензя прокомментировал голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе
Небензя: Голосование в Совбезе ООН показало, кто хочет войны на Ближнем Востоке
17 октября 2023, 07:05

Фото: РИА Новости / МИД РФ

Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по российскому проекту резолюции по конфликту на Ближнем Востоке определило, кто действительно выступает за мир, а кто хочет продолжения конфликта, преследуя свои цели. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. ИНформацию передает РИА Новости.

«Оно (голосование - прим ред) наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, <…> а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — заявил дипломат.
Небензя также добавил, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН остановит кровопролитие на Ближнем Востоке.

Напомним, 14 октября РФ предложила Совету Безопасности ООН проект резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Россия выдвинула предложения к призыву о немедленном и долгосрочном прекращении огня, а также осуждение любых насильственных действий в отношении мирных жителей. Помимо этого, предлагалось призвать к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и созданию условий для безопасной эвакуации гражданского населения.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#россия
#операция
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#новости
#дипломат
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Экс-дипломат Фримен: Антироссийские санкции вместо России ударили по США
17 октября 2023, 06:25

Фото: iStock/Leestat

Введенные западными странами антироссийские санкции, вместо того, чтобы ударить по Москве, ослабили Вашингтон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.

«Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России», ― заявил эксперт.

В ходе последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге лидеры участников объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании общей платежной системы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказал идею о возможности обсуждения создания единой расчетной валюты странами БРИКС в следующем году.

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#сша
#дипломат
#россия
#санкции
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Депутат Госдумы Хамзаев обвинил Анатолия Чубайса в госизмене
17 октября 2023, 05:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Он призвал проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России», а также на предмет вывода денег из России.
По словам Хамзаева, решительно непонятно, на какие средства Анатолий Чубайс живёт за границей, откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать помощь гражданам Израиля. Парламентарий уточнил, что соответствующие запросы будут им направлены в ФСБ и Следственный комитет.

Ранее бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.

По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».

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#госдума
#депутат
#деньги
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Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
17 октября 2023, 05:06

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
Уже во вторник президент проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российско-китайская встреча на высшем уровне должна пройти 18 октября.

Ранее Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций. Глава РФ обратил внимание на то, что количество программ, которые выгодны обеим сторонам увеличивается. Путин подчеркнул, что данные проекты приносят также пользу странам, которые покупают инвестиции и кредиты в рамках этой инициативы. КНР также получает выгоду из реализации этих проектов, так как они помогают развитию и обеспечению продуктами, а также создают условия для улучшения и расширения развития.

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#россия
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