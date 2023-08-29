Володин: Госдума планирует повысить ответственность при езде на электросамокатах

Фото: сайт Кремля
Государственная дума планирует обсудить варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий подчеркнул, что для решения этой проблемы предлагаются различные варианты. От самых радикальных, вплоть до полного запрещения проката электросамокатов, до более умеренных, подразумевающих, например, ограничение скорости передвижения или места их использования. Володин также добавил, что правила дорожного движения для электросамокатов, моноколёс, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности уже действуют с этого года в России, но и тут еще есть над чем работать.
Читайте также:
Россия стала крупнейшей экономикой Европы
Володин заявил о сумасшествии польских властей
Володин заявил, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность
Александр Бойцов