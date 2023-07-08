Володин: Госдума примет решение о запрете на смену пола в течении июля

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«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии заявил, что «если, не дай бог, победит Россия - все западные ценности будут уничтожены». Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал. В течение июля примем решение о запрете смены пола», - прокомментировал ситуацию Володин.
Ранее Володин заявил, что планы Запада по обвалу российской экономики провалились. Спикер ГД подчеркнул, что будущее за многополярным миром и отметил, что ПМЭФ посетили представители от 130 стран.
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