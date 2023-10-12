Володин: Госдума рассмотрит отмену договора о запрете ядерных испытаний 17 октября

Фото: duma.gov.ru
По поручению спикера Государственной думы Вячеслава Володина профильный комитет нижней палаты российского парламента подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума может рассмотреть его в I чтении уже 17 октября.
Дератификация ДВЗЯИ Россией вовсе не означает, что завтра же в Сибири или на Кольском полуострове загремят взрывы, отметил спикер Госдумы. Это делается для того, чтобы наша страна находилась в равных условиях с американцами. Плюс, возможно, это заставит Вашингтон и Брюссель задуматься о том, к чему может привести так любимая ими практика двойных стандартов, заключил Володин.
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