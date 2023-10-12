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Володин: Госдума рассмотрит отмену договора о запрете ядерных испытаний 17 октября

Володин: Госдума в I чтении рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ 17 октября
12 октября 2023, 13:34
Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

По поручению спикера Государственной думы Вячеслава Володина профильный комитет нижней палаты российского парламента подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума может рассмотреть его в I чтении уже 17 октября.

В ходе закрытой части пленарного заседания Володин рассказал, что этот вопрос обсуждался на Совете Думы. Принятие законопроекта поддержали представители всех фракций. Председатель Госдумы назвал то, что Соединенные Штаты на протяжении 23 лет не ратифицировали договор, подлостью и безответственным поведением.

Дератификация ДВЗЯИ Россией вовсе не означает, что завтра же в Сибири или на Кольском полуострове загремят взрывы, отметил спикер Госдумы. Это делается для того, чтобы наша страна находилась в равных условиях с американцами. Плюс, возможно, это заставит Вашингтон и Брюссель задуматься о том, к чему может привести так любимая ими практика двойных стандартов, заключил Володин.

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МИД Чехии вызвал российского посла из-за ударов по украинскому селу Гроза
12 октября 2023, 14:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российский посол в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД республики из-за обстрела украинского села Гроза, в котором обвиняется Россия. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
По версии Киева, Россия обстреляла село Гроза. При обстреле погибли 55 человек, так же еще три человека числятся пропавшими без вести.

При этом посольство РФ в Чехии отвергло причастность страны ок произошедшему в селе Гроза.

9 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ ООН по Украине отметил, что трагедия в селе Гроза произошла в  момент выступления президента Украины Владимира Зеленского, который убеждал участников саммита ЕС в Испании в активно продолжать поддерживает Киев вооружением.

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#россия
#трагедия
#зеленский
#посольство
#рф
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Песков рассказал о нарастании недовольства Зеленским на Западе
Песков: налогоплательщики Запада недовольны расходами на Украину
12 октября 2023, 14:44

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Западные страны всё больше недовольны Украиной и её позицией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в первую очередь западное руководство начинает раздражать наглая позиция киевских властей. А сами жители стран Европы и США, которые вынуждены платить налоги, идущие на финансирование Украины, задаются вопросами о том, целесообразны ли эти расходы. 

По словам Пескова, отвечать за это придётся непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Ранее Песков уже заявлял о том, что Зеленский начинает всем надоедать. По его словам, страны Запада постепенно будут наращивать недовольство украинским президентом и его политикой. 

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#сша
#европа
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Al Jazeera: Мэр израильского Сдерота объявил эвакуацию мирных жителей
12 октября 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Kileman

Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди объявил о начале эвакуации мирных жителей. Он обратился к военным с просьбой обеспечить безопасный выезд граждан за городскую черту.
Население Сдерота составляет около 30 тысяч человек, он находится на юге Израиля, в непосредственной близости от границы с сектором Газа, напоминает телеканал  Al Jazeera. Утром, 12 октября, город подвергся массированному ракетному удару со стороны анклава. По предварительным данным, в результате  обстрела пострадали как минимум четыре человека.

С тяжелыми осколочными ранениями были госпитализированы девушка в возрасте около 20 лет и мужчина примерно 30 лет. Также медики увезли в госпиталь 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести. Он получил ранение шрапнелью. Легкие ранения получил 37-летний мужчина, когда бежал в бомбоубежище.

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#сектор газа
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«Не забывайте меня»: Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу
Politico: Зеленский выступил с отчаянным обращением из-за сокращения помощи Запада
12 октября 2023, 14:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с отчаянным обращением. Украинский лидер внезапно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Информацию об этом сообщает издание Politico.

«Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в публикации.
Сложившаяся ситуация в последнее время заставляет главу Украины напоминать о себе странам Запада.

Ранее Зеленский выражал опасения относительно событий в Израиле, предупреждая, что это может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Кроме того, украинский президент  в интервью румынскому телеканалу рассказал на какой стадии находится конфликт в стране.

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Лидеры России и Киргизии подписали ряд меморандумов
РФ и Киргизия подписали меморандум по обеспечению биологической безопасности
12 октября 2023, 14:09

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Уточняется, что меморандум заключён между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии. 

Помимо этого, во время церемонии подписания совместных документов, лидеры государств приняли соглашение о деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и о сотрудничестве между министерствами юстиции обеих стран. 

Кроме того, была принята программа сотрудничества России и Киргизии на предстоящие два года. 

Ранее Путин дал оценку прошедшим переговорам. По его словам, они прошли результативно, поскольку все участники смогли внести свои предложения в развитие сотрудничества между странами. 

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#программа
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Лавров: Зеленский признал безысходность, говоря о завершающей стадии конфликта
12 октября 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.
«Я думаю, как признание безысходности. Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - так Лавров прокомментировал слова Зеленского.

Напомним, накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии. Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии. 
Также президент Украины отметил, что последняя стадия конфликта наиболее страшна для страны. Однако, по его словам, государство имеет достаточно вооружения и денег.

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#государство
#зеленский
#лавров
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Путин оценил результаты переговоров с президентом Киргизии Жапаровым
Путин: переговоры с президентом Киргизии Жапаровом прошли результативно
12 октября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым назвал их результативными.
Он отметил, что переговоры завершились с положительными результатами, поскольку все участники смогли внести предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Киргизией. 

Кроме того, по словам Путина, в ходе переговоров удалось затронуть многие международные и региональные вопросы. А киргизская сторона подготовила для российского президента пакет межгосударственных и межведомственных документов. 

Ранее Путин заявил, что доля рубля в расчётах с Киргизией выросла до 83%. Это связано, в первую очередь, с активным переходом на расчёты в национальных валютах. 

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#россия
#владимир путин
#встреча
#сотрудничество
#переговоры
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Путин рассказал о льготных условиях поставки топлива в Киргизию
Путин: топливо поставляется в Киргизию без взимания пошлины
12 октября 2023, 13:44

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Киргизия получает российское топливо на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
По словам российского лидера, Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию. Российские поставки полностью покрывают нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле.

«В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях», - отметил глава российского государства.

Он уточнил, что топливо поставляется без взимания таможенной пошлины. Такие меры дают прямой эффект как для республики, так и для экономических операторов.

Напомним, Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.

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#россия
#топливо
#сотрудничество
#поставки
#путин
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СМИ: Командиры ВСУ лично занимались продажей оружия для ХАМАС
DikGAZETE: ХАМАС использует американское оружие, предназначенное для Украины
12 октября 2023, 13:35

Фото: istock / alexkich

Боевики движения ХАМАС в боях применяют американское оружение, которое было передано Украине. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно было быть использовано на ее собственной территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля», — пишут в материале.
По информации издания, командиры ВСУ лично занимались продажей оружия, переданного Украине Западом, на черном рынке. 

В материале также обратили внимание на то, что Россия неоднократно предупреждала государства о том, что западное вооружение, переданное Украине, впоследствии попадает на нелегальные рынки сбыта.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ

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