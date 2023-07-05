Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны.
Депутат заявил, что причина, по которой французский лидер решил отправлять оружие на Украину состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри государства и сместить внимание жителей Франции на спецоперацию.
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