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Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона заявил, что ВСУ должны продвигаться вперед, убивая максимальное число россиян.
«Это не что иное, как геноцид. Его определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года. Никаких двойных толкований быть не может», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин также напомнил, что геноцид и призывы к нему являются международным преступлением. Он также призвал ООН отреагировать на подобные заявления киевских властей.
Однако он добавил, что даже без реакции ООН украинские власти понесут наказание за свои преступления против граждан России, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда окажутся на скамье подсудимых, сравнив их с военными преступниками нацистской Германии, которые в 1945 году оказались подсудимыми на Нюрнбергском процессе.
Ранее Володин заявлял, что страны ЕС воюют против России.