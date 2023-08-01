Володин обвинил Киев в торговле детьми

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Спикер Госдумы отметил, что киевские власти пытаются угодить западным кураторам, поддерживая в стране торговлю детьми.
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Анастасия Крестьянова